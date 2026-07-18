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फैंस के लिए खुशखबरी! रोहित शर्मा लॉर्ड्स में नहीं लेंगे संन्यास, BCCI ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

BCCI On Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलों के बीच बीसीसीआई का बड़ा बयान आया है. बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में अपना आखिरी वनडे मैच नहीं खेलेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 18, 2026 9:56:38 AM IST

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलों पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी.
रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलों पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी.


BCCI On Rohit Sharma Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा अभी संन्यास नहीं लेने वाले हैं. बीसीसीआई सेक्रेटरी ने पिछले 2 दिनों से मीडिया में चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बोर्ड के अंदर इस तरह की कोई चर्चा नहीं चल रही है. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की.

भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच के बाद खबरें आने लगी थीं कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) लॉर्ड्स रविवार को अपने करियर का आखिरी वनडे मुकाबला खेलेंगे. रिपोर्ट में दावा किया गया कि टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को साफ कर दिया है कि वह इस सीरीज के बाद टीम के प्लान में नहीं है. यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई.

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BCCI ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने पीटीआई से बातचीत में कहा, ‘रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही है. मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि रोहित रविवार को लॉडर्स पर अपना आखिरी मैच खेलेंगे.’ सैकिया ने आगे कहा, ‘रोहित भारतीय वनडे टीम का रेगुलर मेंबर हैं और जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा है, देश के लिए खेलते रहेंगे. दूसरे शब्दों में, लॉडर्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है.’ बता दें कि पिछले 2 दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान पर उतरेंगे.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी! जिसको कोच की नौकरी दिलाई, वही संन्यास दिलाने को कर रहा मजबूर…

रिपोर्ट में क्या कहा गया?

पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए पूर्व कप्तान को अपनी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं मान रहे हैं. इतना ही नहीं रिपोर्ट में कहा गया कि हेड कोच और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं. बताया जा रहा है कि विराट कोहली मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के कारण चयन के हकदार हैं, लेकिन रोहित शर्मा के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है. बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर पिछले 2 वनडे मैचों में रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए हैं. ऐसे में उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

Tags: Devajit Saikia statementrohit sharma
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