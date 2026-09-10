सिर्फ 2 शब्द की काफी… रोहित शर्मा ने बिना कुछ कहे अगरकर पर कसा तंज! वीडियो वायरल

Rohit Sharma Agarkar Controversy: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा क्रिकेट के मैदान के बाद टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. 19 सितंबर से सोनी लिव पर रोहित शर्मा का टीवी शो शुरू होने जा रहा है, जिसकी वो शूटिंग कर चुके हैं. इस बीच रोहित शर्मा ने बिना कुछ बोले ही टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर तीखा निशाना साधा है. दरअसल, रोहित शर्मा एक वीडियो में शूटिंग के दौरान सफेद टी-शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं, जिस पर ‘Non Committal’ लिखा है. अब फैंस इसे अजीत अगरकर के उस बयान से कनेक्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने पिछले साल दिया था. फैंस का कहना है कि रोहित शर्मा ने सिर्फ टी-शर्ट पर लिखे 2 शब्दों से अजीत अगरकर रोस्ट किया है.
अजीत अगरकर ने क्या कहा था?
रोहित शर्मा साल 2027 में होने वाले विश्व कप खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह कई बार कह चुके हैं कि उन्हें विश्व कप 2027 में खेलना है, लेकिन अजीत अगरकर ने इससे अलग बयान दे दिया था. उन्होंने यह बयान पिछले साल अक्टूबर में दिया था, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया गया था. चीफ सिलेक्टर ने शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाया था. इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर अगरकर से सवाल किया गया था.
अजीत अगरकर ने कहा था, ‘रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर कोई प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट नहीं दिखाई है. वहीं, रोहित और कोहली पहले ही कह चुके थे कि वे विश्व कप 2027 में खेलना चाहते हैं. ऐसे में चीफ सिलेक्टर के इस बयान से सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ था.
Aa raha hai Hitman! 🤩
Family Full House With Rohit Sharma!
Shuru ho raha hai 19th September se raat 9:30 baje, sirf #SonyEntertainmentTelevision aur Sony LIV par.@ImRo45 #RohitSharma #FamilyFullHouse #ComingSoon #SonyTV pic.twitter.com/HIaw43il3d
— sonytv (@SonyTV) September 8, 2026
रोहित की फॉर्म और फिटनेस पर उठे थे सवाल
अजीत अगरकर के इस बयान को करीब 1 साल हो गए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा की फॉर्म और फिटनेस को लेकर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से इसका जवाब दिया. रोहित शर्मा ने अपने आखिरी वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर शानदार शतक लगाया था. मौजूदा समय में उनकी फिटनेस भी अच्छी है और वह अगले साल वनडे विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं.
कब शुरू हो रहा रोहित शर्मा का शो?
रोहित शर्मा का टीवी 19 सितंबर से सोनी टीवी और सोनी लिव एप पर आएगा. इस शो का नाम ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ है. यह एक फैमिली रियलिटी गेम शो है, जिसमें रोहित शर्मा पहली बार बतौर होस्ट दिखाई देंगे.