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Video: रोहित शर्मा को वो ‘दिव्य’ शॉट, जिसे देख दिनेश कार्तिक को आई महादेव की याद, देखें वीडियो

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By: Ankush Upadhayay | Published: July 15, 2026 12:02:29 PM IST

रोहित शर्मा का 'नटराज शॉट' देखकर गदगद हुए दिनेश कार्तिक.
रोहित शर्मा का 'नटराज शॉट' देखकर गदगद हुए दिनेश कार्तिक.


Rohit Sharma Nataraja Shot: भारत बनाम इंग्लैंड के पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा. इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने रोहित शर्मा 21 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए. फैंस को हिटमैन के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. हालांकि इस छोटी सी पारी के दौरान रोहित शर्मा ने एक ऐसा शॉट लगाया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए. उनके शॉट को देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को भगवान शिव के स्वरूप नटराज की याद आ गई.

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने अपने साथी कमेंटेटर स्टुअर्ट ब्रॉड को भी भगवान शिव की मशहूर नटराज मुद्रा दिखाई, जिसे देखकर स्टुअर्ट ब्रॉड के भी होश उड़ गए. रोहित शर्मा ने उसी नटराज मुद्रा में शॉट लगाया था.

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रोहित शर्मा ने नटराज मुद्रा में लगाया शॉट

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपने साथी बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने आए थे. उन्होंने भारतीय टीम की पारी के 7वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर शॉर्ट आर्म पुल शॉट लगाया. यह शॉट लगाते हुए रोहित शर्मा नटराज मुद्रा में नजर आए. यह देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिनेश कार्तिक गदगद हो गए. उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और साथ में बैठे कमेंटेटर स्टुअर्ट ब्रॉड को दिखाया. उन्होंने रीप्ले में शॉट को रुकवाया और कहा देखो ये नटराज शॉट. बता दें कि नटराज हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रसिद्ध और दिव्य स्वरूप है.

रोहित शर्मा नहीं खेल पाए बड़ी पारी

भारतीय टीम 259 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी थी. भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से इस मैच में बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 21 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए. इस पारी के दौरान रोहित शर्मा इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के सामने संघर्ष करते दिखाई दिए. अभी भी इस दौरे पर रोहित शर्मा के पास 2 वनडे मुकाबले बाकी हैं, जिसमें वह बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

भारत ने 6 विकेट से जीता मैच

इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. जो रूट ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली, जबकि लियाम डॉसन ने 68 रन बनाए. इसके अलावा इंग्लैंड का कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके चलते इंग्लैंड ने भारत को 259 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 28 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए, लेकिन चोट की वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. इसके बाद वाशिंग्टन सुंदर और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला. अक्षर पटेल ने 57 रन बनाए, जबकि वाशिंग्टन सुंदर ने 52 रनों की शानदार पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की.

Tags: Dinesh Karthikhome-hero-pos-2IND vs ENGrohit sharma
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