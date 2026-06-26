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ना कोहली ना धोनी ये है टी20 का सबसे सफल कप्तान, जीत प्रतिशत देखकर रह जाएंगे दंग

India Most Successful T20I Captain:जिन खिलाड़ियों ने कप्तान के तौर पर कम से कम 10 T20 मैच खेले हैं, उनमें रोहित शर्मा जीत के प्रतिशत के मामले में भारत के सबसे सफल कप्तान हैं. हिटमैन का जीत का प्रतिशत 79.03 है. इस लिस्ट में दूसरा नाम सूर्यकुमार यादव का है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 26, 2026 9:08:23 PM IST

टी20 इंटरनेशनल में कौन रहा भारत का सबसे सफल कप्तान?
टी20 इंटरनेशनल में कौन रहा भारत का सबसे सफल कप्तान?


India Most Successful T20I Captain: श्रेयस अय्यर भारत के नए T20 कैप्टन बन गए हैं. वह शुक्रवार, 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ कैप्टन के तौर पर अपनी पहली T20 सीरीज़ खेलेंगे. इससे पहले, सूर्यकुमार यादव भारत के T20 कैप्टन थे, जिन्होंने मेन इन ब्लू को 2026 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जिताया था. हालांकि, जब भारत के सबसे सफल कैप्टन की बात आती है, तो अक्सर MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम दिमाग में आते हैं.

MS धोनी भारत के शुरुआती कैप्टन में से एक थे. उनकी कैप्टनसी में, टीम इंडिया ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था. धोनी के बाद, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भारत के पहले T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बने. हालांकि कोहली ने भी लंबे समय तक T20 फॉर्मेट में भारत को लीड किया, लेकिन वह वर्ल्ड कप टाइटल जीतने में नाकाम रहे. तो, आइए जानें कि विनिंग परसेंटेज के आधार पर भारत का सबसे सफल T20 कैप्टन कौन है.

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भारत के सबसे सफल कप्तान (जीत के प्रतिशत के हिसाब से)

जिन खिलाड़ियों ने कप्तान के तौर पर कम से कम 10 T20 मैच खेले हैं, उनमें रोहित शर्मा जीत के प्रतिशत के मामले में भारत के सबसे सफल कप्तान हैं. हिटमैन का जीत का प्रतिशत 79.03 है. इस लिस्ट में दूसरा नाम सूर्यकुमार यादव का है.

सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट

  • रोहित शर्मा – 79.03% (62 में से 49 मैच जीते)
  • सूर्यकुमार यादव – 76.92% (52 में से 40 मैच जीते)
  • हार्दिक पांड्या – 62.5% (16 में से 10 मैच जीते)
  • विराट कोहली – 60% (50 में से 30 मैच जीते)
  • MS धोनी – 56.94% (72 में से 41 मैच जीते)

श्रेयस अय्यर 14वें कप्तान बने

अय्यर भारत के 14वें T20 कप्तान बने. वीरेंद्र सहवाग भारत के पहले T20 कप्तान बने. सहवाग ने 2006 में भारत की कप्तानी की थी. उन्होंने सिर्फ़ एक मैच में भारत की कप्तानी की, जिसे मेन इन ब्लू ने जीता. यह देखना दिलचस्प होगा कि 14वें कप्तान श्रेयस अय्यर टीम के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं.

Tags: rohit sharmaShreyas Iyervirat kohli
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