वनडे सीरीज खत्म… फिर भी घर नहीं लौटे रोहित शर्मा, इंग्लैंड में नीता अंबानी से मिले, फिर बनेंगे कप्तान!

Rohit Sharma Nita Ambani: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक लगाया और अपने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया. हालांकि इस सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हिटमैन ने साफ कर दिया कि वह वनडे विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं. इस सीरीज के खत्म होने के बाद भी रोहित शर्मा भारत नहीं लौटे, बल्कि इंग्लैंड में ही रुक गए.

दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) लंदन के लॉर्ड्स के बाद द ओवल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी से मुलाकात की. उनकी मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

ओवल क्यों पहुंचे रोहित शर्मा?

दरअसल, 21 जुलाई यानी मंगलवार से इंग्लैंड में द हंड्रेड लीग शुरू हुई. इस लीग का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी MI लंदन और सनराइजर्स लीड के बीच खेला गया. रोहित शर्मा भी ओवल में द हंड्रेड का ओपनिंग मैच देखने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी (Nita Ambani) से भी मिले. उन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई.

Lord’s ➡️ The Oval The Hitman is in attendance for the season opener! 😍#TheHundred 2026 👉 MI London vs Sunrisers Leeds | LIVE NOW! pic.twitter.com/5I9xYzOxrz — Star Sports (@StarSportsIndia) July 21, 2026

बता दें कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल में 5 बार चैंपियन बनाया है. हालांकि MI ने साल 2024 में रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी. हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन पिछले 3 सीजन में बेहद खराब रहा है. इसके चलते एक बार फिर मुंबई इंडियंस की कप्तान बदलने की चर्चा चल रही है. ऐसे में जब रोहित शर्मा की मुलाकात नीता अंबानी से हुई, तो एक बार फिर उनके कप्तान बनने की चर्चा शुरू हो गई.

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लॉर्ड्स में जड़ा ऐतिहासिक शतक

हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें टीम इंडिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा पर काफी दबाव था. सीरीज के आखिरी वनडे से पहले रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरें सामने आने लगी थीं. दावा किया जा रहा था कि लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने 110 गेंदों पर 138 रनों की पारी खेली. वह भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बने, जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक लगाया.