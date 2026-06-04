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RO-KO का बाहर होना तय! AFG के खिलाफ ODI सीरीज नहीं खेलेंगे रोहित-विराट, साजिश की आशंका?

Virat-Rohit Injury: विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब रोहित शर्मा को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 4, 2026 3:44:35 PM IST

रोहित शर्मा और विराट कोहली.
रोहित शर्मा और विराट कोहली.


Virat-Rohit Injury: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 13 जून से शुरू हो रही वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. विराट कोहली को आईपीएल के दौरान चोट लगी थी, जिसके चलते वह इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. कोहली के अलावा उनके साथी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार है. रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर सवाल हैं.

भारतीय टीम का एलान करते हुए चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ कर दिया था कि अगर रोहित शर्मा पूरी तरह फिट रहेंगे, तो ही वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे. अब रिपोर्ट आ रही है कि रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, जबकि विराट कोहली चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं.

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रोहित-विराट नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज

गुरुवार (4 जून )सुबह खबर आई कि विराट कोहली (Virat Kohli) हैमस्ट्रिंग चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उन्होंने IPL 2026 के फाइनल में अपना आखिरी मैच खेला था. इसके कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि रोहित शर्मा भी इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोहित शर्मा पर नजर बनाए हुए है. रिपोर्ट की मानें, तो रोहित शर्मा पूरे सीरीज से बाहर हो सकते हैं. बता दें कि IPL 2026 के दौरान उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, जिसके चलते वह कुछ मैचों के लिए बाहर भी रहे थे.

रोहित शर्मा का IPL में प्रदर्शन

IPL 2026 में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने IPL 2026 में कुल 9 मैच खेले, जिनमें उनके बल्ले से 283 रन आए. उनका बल्लेबाजी औसत 35.37 और स्ट्राइक रेट 157.22 का रहा. हालांकि भारत के लिए वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड है.

RO-KO के खिलाफ साजिश?

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T2OI से रिटायरमेंट ले लिया था. इसके बाद 2025 में इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया. मौजूदा समय में रोहित और विराट सिर्फ वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हैं. वे दोनों खिलाड़ी अगले साल भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं.

वनडे विश्व कप से पहले भारतीय टीम कुछ ही सीरीज खेलने वाली है. विश्व कप की तैयारी के लिए रोहित और विराट का वनडे सीरीज में खेलना जरूरी है. हालांकि अब उन दोनों को एक साथ इंजरी हो गई है. ऐसे में फैंस को शक हो रहा है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इन दोनों दिग्गजों के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है.

Tags: IND vs AFGrohit sharmavirat kohli
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