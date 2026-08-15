रोहित शर्मा वापसी को तैयार, वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज में मिल सकता है मौका, BCCI के अधिकारी से हुई मुलाकात

रोहित शर्मा को लेकर भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित ने बीसीसीआई के एक अधिकारी से मुलाकात की है. इसके बाद माना जा रहा है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने जा सकते हैं. तीन मैचों की यह सीरीज 27 सितंबर से शुरू होने वाली है. ऐसे में रोहित की वापसी की संभावना ने उनके फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

रोहित शर्मा का भविष्य पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चर्चा में आ गया था. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय चयनकर्ताओं ने उन्हें आगे टीम में नहीं चुनने की बात कह दी है. हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इन खबरों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि जब तक रोहित भारतीय टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं, तब तक वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहेंगे. खुद रोहित ने भी अपने भविष्य को लेकर सामने आई खबरों को सिर्फ ‘शोर’ बताया था.

लॉर्ड्स में शतक से मजबूत हुआ दावा

रोहित के पक्ष में सबसे बड़ी बात इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उनका शानदार प्रदर्शन है. 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के निर्णायक मुकाबले में रोहित ने 138 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. शुरुआती दो मैचों में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी की क्षमता फिर साबित की. हालांकि, भारत यह मुकाबला हार गया था. इसके बावजूद रोहित की पारी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उनके चयन का दावा मजबूत कर सकती है.

उम्र नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए आधार

रोहित और विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. दोनों खिलाड़ियों की उम्र बढ़ने के साथ उनके प्रदर्शन और फिटनेस को लेकर सवाल उठे हैं. हालांकि, पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि खिलाड़ी के चयन का आधार उम्र नहीं, बल्कि प्रदर्शन होना चाहिए. उन्होंने पीटीआई से कहा कि अगर कोई खिलाड़ी फिट है और मैदान पर युवा खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो उसकी उम्र मायने नहीं रखती. हरभजन ने लियोनेल मेसी का उदाहरण देते हुए कहा कि बेहतरीन फिटनेस और कौशल हमेशा उम्र पर भारी पड़ते हैं.