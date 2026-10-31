रोहित शर्मा ने क्यों चुनी 45 नंबर जर्सी? राहुल द्रविड़ की वजह से टूटा था दिल, फिर मां की सलाह ने बदल दी कहानी

Rohit Sharma Jersey Number 45 Story: भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 45 नंबर की जर्सी में खूब धमाल मचाया है. जब 45 नंबर की जर्सी पहने रोहित शर्मा मैदान में उतरते हैं, तो गेंदबाजों में अलग ही डर देखने को मिलता है. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 45 नंबर की जर्सी उनकी पहली पसंद नहीं थी. दरअसल, रोहित शर्मा ने हाल ही में अपने जर्सी नंबर 45 की कहानी सुनाई है. रोहित शर्मा ने बताया कि यह नंबर उनके लिए बहुत खास है और समय के साथ उनकी पहचान बन गया है. हालांकि यह नंबर चुनने के पीछे एक खास वजह थी. जानें इसके पीछे की पूरी कहानी…

रोहित शर्मा को चाहिए था ये नंबर

रोहित शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें सिंगल डिजिट (जैसे 5, 6, 9 नंबर) की जर्सी चाहिए थी. हालांकि जब तक वो कोई नंबर चुन पाते, तब तक बाकी खिलाड़ियों ने सारे नंबर चुन लिए थे. आखिर में रोहित शर्मा के पास सिर्फ नंबर 19 बचा. उन्हें 19 नंबर पसंद भी थी. ऐसे में उन्होंने अंडर-19 में इसी जर्सी नंबर के साथ खेला.

दव्रिड़ की वजह से नहीं मिला पसंदीदा नंबर

जब रोहित शर्मा का सिलेक्शन भारत की सीनियर टीम में हुआ, तो उन्हें पता चला कि वह 19 नंबर की जर्सी पहनकर नहीं खेल सकते हैं. दरअसल, उस समय कप्तान राहुल द्रविड़ के पास था. राहुल द्रविड़ उस समय 19 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते थे. इसकी वजह से रोहित शर्मा का दिल टूट गया. इसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी मां से सलाह ली. उन्होंने होटल पहुंचकर अपनी मां को फोन किया और बताया कि वो इस नंबर के साथ नहीं खेल सकते.

मां की सलाह पर चुना नंबर 45

रोहित शर्मा ने अपनी मां से पूछा कि उन्हें किस नंबर के साथ खेलना चाहिए?’ तब उनकी मां ने उन्हें 9 नंबर चुनने के लिए कहा. हालांकि 9 नंबर तो पहले ही जा चुका था, और रोहित शर्मा 27 नंबर के साथ नहीं खेलना चाहते थे. रोहित शर्मा ने बताया कि उन्हें 4 और 5 का साथ कॉन्बिनेशन अच्छा रहा था, तो उन्होंने अपनी मां को बताया कि 4-5 का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर लग रहा है. इन दोनों का अंक का योग भी 9 होता है. इसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी मां को बताया कि जर्सी पर 45 नंबर देखने में काफी अच्छा लगेगा. इस तरह मां की सलाह से रोहित शर्मा ने अपना जर्सी नंबर चुना.