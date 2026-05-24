क्या Rohit Sharma ने खेला IPL करियर का आखिरी मैच? जानें इंटरनेट पर क्यों तेज हुई रिटायरमेंट की अटकलें

Rohit Sharma IPL Career: रोहित शर्मा के लिए IPL 2026 उम्मीदों के हिसाब से खत्म नहीं हुआ. मुंबई इंडियंस के अनुभवी ओपनर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए. वे सिर्फ चार गेंदें खेलीं और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच थमा बैठे. इस डक के बाद सोशल मीडिया पर उनके IPL भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.

फॉर्म में दिखी लगातार अस्थिरता

IPL 2026 में रोहित शर्मा का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव से भरा रहा. उन्होंने कुछ शानदार पारियां जरूर खेली, लेकिन निरंतरता बनाए नहीं रख सके. सीजन की शुरुआत में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 38 गेंद पर 78 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने शानदार शुरुआत की थी. इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 44 गेंद में 84 रन ठोके.

हालांकि इन दो पारियों के अलावा बाकी मैचों में वह संघर्ष करते नजर आए. उन्होंने 9 मुकाबलों में कुल 283 रन बनाए. चोटों के कारण कुछ मैचों में वह टीम का हिस्सा भी नहीं बन सके, जिससे उनकी लय प्रभावित हुई.

शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ज़ीरो पर आउट होने के साथ ही रोहित शर्मा ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. यह उनके करियर का 19वां डक था. इस मामले में उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी की. उन्होंने दिनेश कार्तिक और सुनील नरेन को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 18-18 डक दर्ज हैं. यह आंकड़ा उनके लिए इस सीजन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक माना जा रहा है.

फिटनेस बनी सबसे बड़ी चिंता

39 साल के रोहित शर्मा की फिटनेस पूरे सीजन चर्चा का विषय रही. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच के दौरान उनकी पुरानी हैमस्ट्रिंग चोट फिर उभरी थी, जिसके चलते उन्हें ‘रिटायर्ड हार्ट’ मैदान छोड़ पड़ा.

इसके बाद वह कुछ मुकाबलों से बाहर भी रहे. वापसी के बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें लगातार ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि उनका वर्कलोड कम रखा जा सके. इससे यह अटकलें लगाने जाने लाइनें कि वह अब पूरे 40 ओवर मैदान पर टिकने की स्थिति में नहीं हैं. हालांकि टीम के हेड कोच महेला जयवर्धने ने साफ किया कि रोहित पूरी तरह फिट हैं और उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाना सिर्फ रणनीतिक फैसला था.

क्या आखिरी IPL मैच खेल चुके हैं रोहित?

रोहित शर्मा पहले ही अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में IPL 2026 के निराशाजनक अंत के बाद उनके रिटायरमेंट की चर्चाएं और तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया पर कई फैंस यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच खेल लिया है. हालांकि फिलहाल रोहित या मुंबई इंडियंस की ओर से किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इसलिए यह सारी चर्चाएं अभी सिर्फ अटकलों तक सीमित हैं.

अगले सीजन में वापसी की उम्मीद

कई फैंस का मानना है कि ‘हिटमैन’ अपने शानदार IPL करियर का अंत इस तरह नहीं करना चाहेंगे. उम्मीद की जा रही है कि वह अगले सीजन में बेहतर फिटनेस और नई तैयारी के साथ वापसी कर सकते हैं. लेकिन बढ़ती उम्र, चोटों की समस्या और लगातार गिरती निरंतरता यह संकेत जरूर दे रही है कि रोहित शर्मा का IPL करियर अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है.

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