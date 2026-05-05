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Rohit Sharma की चोट ने बिगाड़ा मुंबई का खेल? MI के प्लेऑफ की चांस पर भज्जी का बयान हुआ वायरल

Harbhajan Singh on Rohit Sharma: रोहित शर्मा की वापसी पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, भज्जी ने बताया आखिर क्यों मुंबई इंडियंस के लिए अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा. क्या रोहित की चोट ने डुबोई लंका?

By: Shivani Singh | Published: May 5, 2026 9:26:52 PM IST

Rohit Sharma की चोट ने बिगाड़ा मुंबई का खेल? MI के प्लेऑफ की चांस पर भज्जी का बयान हुआ वायरल


Harbhajan Singh on Rohit Sharma: रोहित शर्मा की वापसी ने मुंबई इंडियंस के खेमे में नई जान तो फूंक दी है, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? लखनऊ के खिलाफ उनकी तूफानी पारी को देखकर हर कोई हैरान है पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह के मन में एक गहरा पछतावा है. भज्जी का मानना है कि मुंबई की किस्मत कुछ और होती अगर एक खास ‘मोड़’ पर रोहित साथ होते. आखिर क्या है वह बड़ी वजह जिसने मुंबई का खेल बिगाड़ा? 

पूर्व ऑफ-स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि अगर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट से जल्दी ठीक हो जाते, तो मुंबई इंडियंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंचने की स्थिति में कहीं बेहतर होती. रोहित चोट से उबरने के बाद सोमवार को मैदान पर लौटे और 84 रनों की तूफानी पारी खेली. इस प्रदर्शन की बदौलत उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 229 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में कामयाब रही और छह विकेट से जीत हासिल की.

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रोहित का मैदान पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण टीम से बाहर हो गए थे, और इसके बाद वह पांच मैच नहीं खेल पाए. JioCinema से बात करते हुए हरभजन ने कहा, ‘मैदान पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है. डगआउट में बैठकर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. लेकिन, मैदान पर रहकर आप सचमुच फर्क ला सकते हैं और रोहित शर्मा ने ठीक यही किया.’

उन्होंने आगे कहा, ‘इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक मज़बूत नींव की ज़रूरत होती है. उन्होंने न सिर्फ एक ठोस नींव रखी, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से आगे भी बढ़ाया. अगर वह शतक बना लेते तो और भी अच्छा होता, लेकिन जब तक वह क्रीज़ पर रहे, उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया.’ हरभजन ने आगे कहा, ‘काश उनकी चोट थोड़ी जल्दी ठीक हो गई होती. कौन जाने जब उनकी टीम लगातार हार का सामना कर रही थी, तो शायद वह उन्हें एक-दो मैच जिताने में मदद कर पाते, जिससे टूर्नामेंट में उनकी दावेदारी मज़बूत बनी रहती.’

इस बीच, भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा कि लखनऊ को अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन न कर पाने की कीमत चुकानी पड़ी. शास्त्री ने कहा, ‘लखनऊ के साथ दिक्कत यह है कि जब भी उनकी गेंदबाज़ी यूनिट अच्छा प्रदर्शन करती है, तो बल्लेबाज़ उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं दे पाते और इसके उलट, जब बल्लेबाज़ रनों का अंबार लगा देते हैं, तो गेंदबाज़ खूब रन लुटा देते हैं. उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है.’

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