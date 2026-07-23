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India 2027 ODI WC Squad Predictions: रोहित शर्मा IN, संजू सैमसन और तिलक वर्मा OUT: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी टीम

India 2027 ODI World Cup Squad Predictions: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम चुनी. रोहित शर्मा को मिला मौका, जबकि संजू सैमसन और तिलक वर्मा का पत्ता साफ. पढ़ें पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Published: July 23, 2026 3:20:08 PM IST

India 2027 ODI WC Squad Predictions: रोहित शर्मा IN, संजू सैमसन और तिलक वर्मा OUT: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी टीम


पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिनव मुकुंद ने 2027 वनडे विश्व कप (ODI World Cup 2027) के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है. उनकी इस टीम में कुछ काफी हैरान करने वाले फैसले देखने को मिले हैं.

2011 से 2017 के बीच भारत के लिए सात टेस्ट मैच खेलने वाले मुकुंद ने रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बावजूद उन पर भरोसा जताया है. हालांकि, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को उनकी इस टीम में जगह नहीं मिली है. पूर्व क्रिकेटर ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो (ESPNcricinfo) के यूट्यूब चैनल पर अपनी टीम का ऐलान किया.

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रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या शामिल

मुकुंद ने युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन पर जोर दिया है. तेज गेंदबाजी की कमान उन्होंने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के कंधों पर सौंपी है.

बल्लेबाज: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर.

विकेटकीपर: केएल राहुल, ईशान किशन.

ऑलराउंडर: हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर.

स्पिनर: कुलदीप यादव.

तेज गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और गुरनूर ब्रार.

नंबर-1 की कुर्सी के बिल्कुल करीब पहुंचे शुभमन गिल

दूसरी ओर, इंग्लैंड सीरीज के बाद जारी हुई आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर-1 बनने के बेहद करीब पहुंच गए हैं. गिल ने तीन मैचों की सीरीज में 188 रन बनाए और अब वह शीर्ष पर मौजूद न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (802 रेटिंग अंक) से महज एक अंक पीछे हैं.

विराट कोहली (767) तीसरे और रोहित शर्मा (758) चौथे स्थान पर मौजूद हैं. इसके साथ ही टॉप-5 में भारत के तीन बल्लेबाजों का कब्जा है. इंग्लैंड के जो रूट को नाबाद 249 रन बनाने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया था, जिससे उन्हें चार पायदान का फायदा हुआ है और वह 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

इसके अलावा बैन डकेट 11 पायदान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 19वें और जेकब बेथेल पांच पायदान ऊपर चढ़कर 64वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रेयस अय्यर दो स्थान के सुधार के साथ 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं.

गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव एक पायदान फिसलकर 11वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान का दबदबा बरकरार है. भारत के खिलाफ सीरीज में पांच विकेट चटकाने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

Tags: ODI World Cup 2027rohit sharma
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