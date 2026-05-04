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नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे रोहित शर्मा, गेंद सीधे ग्राउंड स्टाफ को मारी, फिर यूं जीता दिल

प्रैक्टिस के दौरान रोहित के बल्ले से निकली गेंद गलती से ग्राउंड स्टाफ को जा लगी. लेकिन इसके बाद रोहित ने जो किया, उसने सभी का दिल जीत लिया. घायल ग्राउंड स्टाफ सदस्य सिबान बिस्वास ने मिड-डे से बातचीत में घटना के बारे में बताया.

By: Satyam Senger | Published: May 4, 2026 3:30:45 PM IST

रोहित शर्मा ने गेंद ग्राउंड स्टाफ को मारी.
रोहित शर्मा ने गेंद ग्राउंड स्टाफ को मारी.


मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की उम्मीदें जहां अधर में लटकी हैं, वहीं टीम में वापसी की तैयारी कर रहे रोहित शर्मा रविवार को नेट्स में जमकर पसीना बहाते नजर आए. इस दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जब रोहित के बल्ले से निकली गेंद गलती से ग्राउंड स्टाफ को जा लगी. लेकिन इसके बाद रोहित ने जो किया, उसने सभी का दिल जीत लिया. घायल ग्राउंड स्टाफ सदस्य सिबान बिस्वास ने मिड-डे से बातचीत में घटना के बारे में बताया.

उन्होंने कहा, “जब रोहित शर्मा सर ने हमें ऑफ-साइड नेट हटाने को कहा, तो हमने नेट हटाकर साइड में खड़े हो गए. उसी दौरान मैं रस्सी समेट रहा था और खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं था, तभी गेंद आकर मेरे बाएं घुटने पर लगी. रोहित सर तुरंत मेरे पास आए और चोट के बारे में पूछा. मैंने उनसे बल्लेबाजी जारी रखने को कहा और चिंता न करने को कहा, लेकिन इसके बावजूद वह बाद में आइस पैक लेकर लौटे और दवा व स्प्रे भी भिजवाया.” दर्द में होने के बावजूद बिस्वास ने कहा कि यह पल उनके लिए बेहद खास बन गया क्योंकि उन्हें रोहित शर्मा से हाथ मिलाने का मौका मिला. उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह मिला-जुला एहसास था. घुटने में दर्द था, लेकिन खुशी भी थी क्योंकि मुझे रोहित सर से हाथ मिलाने का मौका मिला.”

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मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन जारी

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साइन डूल ने क्या कहा?

पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर साइमन डूल का मानना है कि मुंबई इंडियंस की गिरावट के लिए सिर्फ खिलाड़ी या कप्तान जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि फ्रेंचाइज़ी प्रबंधन को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. डूल ने कहा, “पिछले तीन वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मालिकों और प्रबंधन को लेनी होगी. एक खराब सीजन को अपवाद माना जा सकता है, लेकिन यह वही टीम है जिसने 19 वर्षों में पांच खिताब जीते हैं. हालिया प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है.”

Tags: IPL 2026
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