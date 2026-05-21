Home > खेल > वनडे विश्व कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? पूर्व कप्तान के इस बात को लेकर चिंता में है BCCI; खुसाले के बाद मचा हड़कंप

वनडे विश्व कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? पूर्व कप्तान के इस बात को लेकर चिंता में है BCCI; खुसाले के बाद मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट और BCCI हार्दिक की पूरी ताकत से 10 ओवर फेंकने की काबिलियत को लेकर परेशान हैं . अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक होने वाले वर्ल्ड कप के लिए रोहित की फिटनेस को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं . सिलेक्टर्स ने रोहित से फिटनेस रिपोर्ट मांगी थी क्योंकि वह हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण IPL के तीन हफ्ते नहीं खेल पाए थे .

By: Divyanshi Singh | Published: May 21, 2026 12:31:45 PM IST

आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा?
आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा?


Rohit Sharma: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के ICC ODI वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर सवाल उठ रहे हैं . सिलेक्टर्स अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए रोडमैप तैयार कर रहे थे . वे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर श्योर नहीं थे . दोनों को उनकी फिटनेस के आधार पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन TOI के मुताबिक, BCCI को उन्हें लेकर चिंता है .

सिलेक्टर्स ने मांगी थी फिटनेस रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक, सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट और BCCI हार्दिक की पूरी ताकत से 10 ओवर फेंकने की काबिलियत को लेकर परेशान हैं . अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक होने वाले वर्ल्ड कप के लिए रोहित की फिटनेस को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं . सिलेक्टर्स ने रोहित से फिटनेस रिपोर्ट मांगी थी क्योंकि वह हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण IPL के तीन हफ्ते नहीं खेल पाए थे .

You Might Be Interested In

हाई-परफ़ॉर्मेंस स्पोर्ट का लोड को लेकर चिंता 

BCCI के एक सोर्स ने कहा, “रोहित उन तीन हफ़्तों तक BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट नहीं किया . वह पहले से ज़्यादा फिट हो गया है, लेकिन इस बात को लेकर चिंता है कि क्या उसका शरीर हाई-परफ़ॉर्मेंस स्पोर्ट का लोड झेल पाएगा . उसे 50 ओवर फ़ील्डिंग करनी है . ODI क्रिकेट में IPL जैसा इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन नहीं मिलता . जब आप 40 के करीब होते हैं, तो शरीर को ठीक होने में समय लगता है .”

सोर्स ने आगे कहा, “हार्दिक को सिलेक्शन मीटिंग से 48 घंटे पहले तक उनकी फ़िटनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी . वह 2 मई से मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेले हैं . चेन्नई में मैच के बाद उन्होंने पीठ में ऐंठन की शिकायत की थी, लेकिन तब से नहीं खेले हैं . खबर है कि वह रिलायंस फ़ैसिलिटी और वानखेड़े स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं . वह टीम में वापस आ गए हैं, लेकिन यह साफ़ नहीं है कि उन्हें अपनी फ़िटनेस साबित करने के लिए क्या करना होगा . सिलेक्टर्स को सिर्फ़ इस बात की चिंता है कि वह 10 ओवर बॉलिंग न करें .”

सोर्स ने आगे कहा, “वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा ODI नहीं हैं . वैसे भी, जायसवाल को भी ज़्यादा मैच नहीं मिले हैं . ईशान को इसलिए चुना गया ताकि वह ओपनर का रोल भी निभा सके . अगर रोहित वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाते हैं और शुभमन गिल या जायसवाल चोटिल हो जाते हैं, तो दूसरा ओपनर तैयार रहना चाहिए .”

Tags: rohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026

IPL के एक सीजन में किसने जड़े सबसे ज्यादा छक्के?

May 20, 2026

TMKOC की अभिनेत्रियों के हॉट अवतार

May 20, 2026

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026
वनडे विश्व कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? पूर्व कप्तान के इस बात को लेकर चिंता में है BCCI; खुसाले के बाद मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वनडे विश्व कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? पूर्व कप्तान के इस बात को लेकर चिंता में है BCCI; खुसाले के बाद मचा हड़कंप
वनडे विश्व कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? पूर्व कप्तान के इस बात को लेकर चिंता में है BCCI; खुसाले के बाद मचा हड़कंप
वनडे विश्व कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? पूर्व कप्तान के इस बात को लेकर चिंता में है BCCI; खुसाले के बाद मचा हड़कंप
वनडे विश्व कप से बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? पूर्व कप्तान के इस बात को लेकर चिंता में है BCCI; खुसाले के बाद मचा हड़कंप