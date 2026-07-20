Home > खेल > लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video

लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video

Rohit sharma gautam gambhir Viral Video: रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर लॉर्ड्स की बालकनी में बैठकर गंभीर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: July 20, 2026 3:48:17 PM IST

लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video
लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video


Rohit sharma gautam gambhir Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे में शानदार शतक जड़ हर किसी की बोलती बंद कर दी है. काफी समय से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि लॉर्ड्स  वनडे के बाद रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं. हालांकि, BCCI ने इन खबरों को सीरे से खारिज कर दिया था. वहीं रविवार को इंग्लैंड के साथ हुए तीसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर 138 रनों की शानदार और एतिहासिक पारी खेली. लेकिन टीम इंडिया मैच हार गई. 

रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर लॉर्ड्स वनडे के दौरान काफी गहन विचार-विमर्श करते नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. 

You Might Be Interested In

क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई बहस?

रोहित शर्मा के शानदार शतक लगाने के बाद वह लॉर्डस की बालकनी में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर के साथ नजर आए. उन दोनों के अलावा टीम का कोई और खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था. इस दौरान दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नाखुश हैं. हालांकि, असल में दोनों के बीच क्या बात हुई, यह अब तक किसी को पता नहीं लगी है. रिपोर्ट्स के रिपोर्ट्स टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालने का मन बना लिया. सेलेक्टर्स को लगता है कि रोहित पूरी सीरीज में कोई खास स्कोर नहीं बनाता और केवल आखिरी मैच में बड़ा स्कोर बनाते हैं. अब सच क्या है वह जल्द सामने आ सकता है?

रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 

रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड वनडे सीरीज का आखिरी मैच काफी शानदार रहा. हालांकि, भारत ये मैंच हार गए. लेकिन रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार शतक जड़ा और इसी की साथ वह वनडे क्रिकेट में ऐसा कमाल दिखाने वाले वह भारतीय खिलाड़ी बने. 

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: रोहित-विराट लड़े, गिल भी नहीं हटे पीछे… फिर कहां चूक गई टीम इंडिया? जीता हुआ मैच कैसे हाथ से निकला

रोहित शर्मा के नाम दर्ज कई रिकॉर्ड 

  • वे वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए.  
  • लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने.  
  • अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 46 शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर बन गए.  
  • इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 8 वनडे शतक लगाने वाले इकलौते विदेशी बल्लेबाज बने. 
  • SENA टीमों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 346 छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं.  
  • इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 61 छक्के लगाने वाले भारतीय बने.  
  • SENA देशों में 15 वनडे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.  
  • इंग्लैंड के 8 अलग-अलग मैदानों पर शतक जड़ने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने.  
  • इंग्लैंड में 10 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के नाम था.

ये भी पढ़ें: Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने संन्यास की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- शोर होने दीजिए, तभी…

Tags: gautam gambhir newsIndia Cricket NewsRohit Sharma Gautam GambhirRohit Sharma Viral VideoTeam India News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास...

July 20, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

July 20, 2026

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026
लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video
लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video
लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video
लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video