लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ बवाल! क्या रोहित-गौतम गंभीर के बीच तगड़ा झगड़ा? देखें Video

Rohit sharma gautam gambhir Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे में शानदार शतक जड़ हर किसी की बोलती बंद कर दी है. काफी समय से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित शर्मा संन्यास लेने वाले हैं. हालांकि, BCCI ने इन खबरों को सीरे से खारिज कर दिया था. वहीं रविवार को इंग्लैंड के साथ हुए तीसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर 138 रनों की शानदार और एतिहासिक पारी खेली. लेकिन टीम इंडिया मैच हार गई.

रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर लॉर्ड्स वनडे के दौरान काफी गहन विचार-विमर्श करते नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच हुई बहस?

रोहित शर्मा के शानदार शतक लगाने के बाद वह लॉर्डस की बालकनी में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर के साथ नजर आए. उन दोनों के अलावा टीम का कोई और खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था. इस दौरान दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नाखुश हैं. हालांकि, असल में दोनों के बीच क्या बात हुई, यह अब तक किसी को पता नहीं लगी है. रिपोर्ट्स के रिपोर्ट्स टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालने का मन बना लिया. सेलेक्टर्स को लगता है कि रोहित पूरी सीरीज में कोई खास स्कोर नहीं बनाता और केवल आखिरी मैच में बड़ा स्कोर बनाते हैं. अब सच क्या है वह जल्द सामने आ सकता है?

Rohit Sharma having an intense conversation with Gautam Gambhir after his century. 👀 pic.twitter.com/0f6v6Na8Ww — Wickets Hitting (@offpacedelivery) July 19, 2026

रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड वनडे सीरीज का आखिरी मैच काफी शानदार रहा. हालांकि, भारत ये मैंच हार गए. लेकिन रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार शतक जड़ा और इसी की साथ वह वनडे क्रिकेट में ऐसा कमाल दिखाने वाले वह भारतीय खिलाड़ी बने.

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रोहित शर्मा के नाम दर्ज कई रिकॉर्ड

वे वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए.

लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 46 शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर बन गए.

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 8 वनडे शतक लगाने वाले इकलौते विदेशी बल्लेबाज बने.

SENA टीमों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 346 छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 61 छक्के लगाने वाले भारतीय बने.

SENA देशों में 15 वनडे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

इंग्लैंड के 8 अलग-अलग मैदानों पर शतक जड़ने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने.

इंग्लैंड में 10 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के नाम था.

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