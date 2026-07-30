वो 3 शख्स, जो दीमक की तरह खा गए अजिंक्य रहाणे का करियर, थक हारकर छोड़ दिया क्रिकेट

Who Ruined Ajinkya Rahane Career: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया. रहाणे ने लंबे समय तक इंतजार के बाद यह फैसला लिया. कई सालों तक वह इंतजार करते करते रहे कि उन्हें अब टीम इंडिया में मौका मिल जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वह जगह के लिए तरसते रहे लेकिन कप्तान से लेकर सेलेक्टर तक किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया. आइए जानते हैं उन 3 शख्स के बारे में जिन्होंने अजिंक्य रहाणे का करियर खाया.

कई फैंस का मानना है कि रोहित शर्मा की कप्तानी, गौतम गंभीर के हेड कोच बनने और अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी के दौर में रहाणे की वापसी की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गईं. ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को कप्तान के तौर पर जीत दिलाने वाले रहाणे पिछले कुछ सालों से टीम से बाहर चल रहे थे. घरेलू क्रिकेट में कई बार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें दोबारा भारतीय टीम में मौका नहीं मिला.

रहाणे ने भारत के लिए आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2023 में खेला था. उस समय कप्तान रोहित शर्मा थे. बता दें कि रोहित शर्मा ने जब से टीम इंडिया की कमान संभाली थी. तब से रहाणे को सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला. यानी कि रोहित की कप्तानी में रहाणे ने सिर्फ 3 मैच खेले. जबकि विराट कोहली की कप्तानी में रहाणे ने 60 से अधिक मैचों में हिस्सा लिया था. हालांकि, समय के साथ युवा खिलाड़ियों पर रोहित का ज्यादा ध्यान था. ऐसे में रहाणे के लिए मौका कम हो गए.

गंभीर और अगरकर का भी योगदान

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने भविष्य को ध्यान में रखकर नई टीम तैयार करने की रणनीति अपनाई. वहीं हेड सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति भी लगातार युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता देती रही. साल 2025 में रहाणे ने मुंबई की ओर से खेलते हुए हरियाणा के खिलाफ शतक भी जड़ा था. ऐसे में उम्मीद जगी थी कि दोनों का ध्यान रहाणे की तरफ जरूर जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दोनों ही लगातार युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे.