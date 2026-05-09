Video: रोहित शर्मा के साथ सेल्फी लेते समय बंद हुआ महिला का फोन, फिर ‘हिटमैन’ ने जो कहा, वो हुआ वायरल

Rohit Sharma Viral Fan Selfie: मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पूरी दुनिया में बड़ी तगड़ी फॉलोइंग है. रोहित शर्मा जब भी कहीं पर दिखते हैं, तो उनके साथ सेल्फी और फोटोज लेने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है. दिग्गज बल्लेबाज ने हाल ही में चोट के बाद वापसी की है, जिसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई. अब उनकी टीम का मुकाबला विराट कोहली की आरसीबी से होने वाला है. इसके लिए रोहित शर्मा टीम के साथ रायपुर पहुंच गए हैं. वहां पर रोहित शर्मा का बड़ा क्रेज देखने को मिली. इसी बीच मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला फैन रोहित शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए आती हैं, लेकिन उसी समय उनका फोन बंद हो जाता है. जानें फिर क्या हुआ…

सेल्फी लेते समय हुआ पोपट

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा को देखकर एक महिला फैन काफी ज्यादा उत्सुक हो जाती है. वह भागकर रोहित शर्मा को गले लगाने और सेल्फी लेने के लिए जाती है. वह पहले रोहित शर्मा से हाथ मिलाती है. इस दौरान महिला फैन कहती है कि आप बेस्ट हो. इसी के साथ वह सेल्फी लेने के लिए अपना फोन निकालती है. हालांकि महिला फैन की किस्मत थोड़ी खराब रहती है. किसी वजह से महिला फैन का फोन बंद हो जाता है, जिसके कारण वह सेल्फी नहीं ले पाती है. इस दौरान एक यंग फैन रोहित शर्मा के साथ फोटो खिंचवाता है, जिसके बाद हिटमैन टीम बस की ओर जाने लगते हैं.

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‘अभी क्या करूं मैं मैडम…’

महिला फैन किसी शख्स से दूसरा फोन मंगवाती है, लेकिन तब तक रोहित शर्मा टीम बस के पास पहुंच जाते हैं. महिला फैन उनके पीछे भागते हुए जाती है और कहती है कि रुक जाइए मेरा फोन बंद हो गया था. इस पर रोहित शर्मा रुककर अपने खास अंदाज में कहते हैं, ‘तो अभी क्या करूं मैं? आप जल्दी कर लो मैडम.’ महिला देरी के लिए रोहित शर्मा को सॉरी बोलती है और फिर सेल्फी लेती है. इसके बाद वह काफी ज्यादा खुश नजर आती है.

“Ro, tell us if you ever had any awkward fan interaction?” 🫣😅 pic.twitter.com/RHI9UdPiLF — Mumbai Indians (@mipaltan) May 9, 2026

10 मई को मैदान पर होंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा 10 मई को आरसीबी के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. उन्होंने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वापसी की थी. उस मैच में रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी के दम पर मुंबई ने लखनऊ के खिलाफ 229 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. अब रोहित शर्मा 10 मई को आरसीबी के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं.