Rohit Sharma Fees: 1 एपिसोड के 100000000… ‘फैमिली फुल हाउस’ से कितना कमा रहे रोहित शर्मा, क्या कपिल शर्मा से ज्यादा फीस?

Rohit Sharma TV show Fees: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपने टी20 शो को लेकर खूब चर्चा में हैं. उनका टीवी शो ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ 19 सितंबर से शुरू हुआ, जिसका सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है. हिटमैन के इस शो को फैंस से खूब प्यार मिल रहा है और यह सोनी लिव पर पहले नंबर पर ट्रेडिंग में है. इतना ही नहीं, IMDB पर भी रोहित शर्मा के इस शो को 9.6 की जबरदस्त रेटिंग मिली है. उनके टीवी शो के बहुत सारे क्लिप और वीडियोज ऑनलाइन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस बीच बड़ा सवाल आया कि आखिरी रोहित शर्मा इस शो से कितना कमा रहे हैं. उनकी कमाई को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि हर इस शो से करोड़ों रुपये की कमाई कर रहे हैं.

1 एपिसोड से कितना कमा रहे रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के टीवी शो के कुछ एपिसोड आने के बाद ही उनकी फीस की चर्चा शुरू हो गई. इंटरनेट पर तेजी से फैल रही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित शर्मा इस शो ने हर एपिसोड से 10 करोड़ रुपये कमा रहे हैं. हालांकि रोहित शर्मा या उनकी टीम की ओर से इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है. अभी तक रोहित शर्मा की फीस को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कपिल शर्मा से ज्यादा कमाई?

इन रिपोर्ट्स के सामने आते ही रोहित शर्मा का तुलना मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से की जाने लगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स पर ब्रॉडकास्ट होने वाले ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के एक एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. वहीं, रोहित शर्मा के बारे में दावा किया जा रहा है कि अपने टीवी शो के लिए हर एपिसोड के 10 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कपिल शर्मा की फीस की तुलना में दोगुना ज्यादा है.

क्या है पूरी सच्चाई?

रोहित शर्मा की टीवी शो से कमाई को लेकर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही हैं. हालांकि इन दावों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकती है कि वो हर एपिसोड से 10 करोड़ रुपये की कमाई कर रहे हैं. इस पर न तो रोहित शर्मा की टीम की ओर से कोई खुलासा किया गया है और न ही सोनी ने कुछ बताया है. इतना ही नहीं, ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि क्या रोहित शर्मा हर एपिसोड के लिए फीस ले रहे हैं या फिर पूरे सीजन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है.

रोहित शर्मा का शो हुआ हिट!

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित का टीवी शो ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है. फिलहाल यह सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है. यह शो 19 सितंबर से ही शुरू हुआ है, जिसका एपिसोड हर शनिवार और रविवार को रात 9:30 बजे आता है.