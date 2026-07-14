रोहित शर्मा को BCCI की वॉर्निंग! इंग्लैंड में बल्ला नहीं बोला तो होंगे बाहर, फिर युवाओं को मिलेगा मौका

भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर रोहित इस सीरीज में बल्ले से प्रभाव नहीं छोड़ पाए तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को मौका देने पर विचार कर सकता है. माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लेने की तैयारी में है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता आने वाले सालों के लिए नई टीम तैयार करना चाहते हैं. इसी वजह से रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ रोटेशन की नीति अपनाने की योजना बनाई जा रही है. चूंकि ये खिलाड़ी अब सालभर सीमित वनडे और टी20 मुकाबले ही खेलते हैं, इसलिए युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके देने पर जोर दिया जा रहा है.

यशस्वी जायसवाल को मिल सकता है बड़ा मौका

रिपोर्ट के अनुसार, जिम्बाब्वे दौरे के तीसरे वनडे में रोहित शर्मा को आराम देने की योजना बनाई गई थी. उस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से पारी की शुरुआत कराने पर विचार हुआ था. हालांकि बाद में फैसला बदल दिया गया और शुभमन गिल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतर गए, जबकि रोहित और यशस्वी ने ओपनिंग की. यशस्वी ने उस मैच में शानदार शतक लगाया और अब उन्हें भविष्य के स्थायी ओपनर के रूप में देखा जा रहा है.

रोहित के पास जवाब देने का सुनहरा मौका

यह अभी साफ नहीं है कि विराट कोहली पर भी रोहित शर्मा जैसा दबाव है या नहीं. हालांकि पहले वनडे से पहले शुभमन गिल ने दोनों सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव की खुलकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी विराट कोहली के साथ 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसमें टीम संयोजन और भविष्य के खिलाड़ियों पर भी बात हुई. रोहित शर्मा का इंग्लैंड में रिकॉर्ड उनके पक्ष में जाता है. उन्होंने वहां 1,428 रन बनाए हैं. उनका औसत 64.91 और स्ट्राइक रेट 90.78 का रहा है.