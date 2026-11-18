Rohit Sharma on MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने IPL से रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. एमएस धोनी ने मंगलवार (17 नवंबर) को संन्यास का एलान करके अपने ऐतिहासिक IPL करियर का अंत कर दिया है. अब एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में मेंटर की भूमिका निभाएंगे. धोनी के संन्यास के बाद क्रिकेट जगत से फैंस और दिग्गज खिलाड़ी उनके शानदार करियर के लिए बधाई दे रहे हैं.

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी एमएस धोनी को उनके शानदार IPL करियर की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एमएस धोनी के लिए खास पोस्ट शेयर है. उन्होंने धोनी के साथ तस्वीर शेयर करते लिखा, ‘धोनी भाई, शानदार आईपीएल करियर के लिए बधाई. इतने सालों में आपके साथ मैदान पर खेलना और बहुत सारी यादें साझा करना मजेदार रहा. बहुत सम्मान.’

धोनी ने रोहित को बनाया करियर

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के करियर में एमएस धोनी का बहुत बड़ा रोल रहा है. धोनी ने रोहित शर्मा को एक ओपनर के तौर पर तैयार करने और एक बेहतरीन बल्लेबाज बनाने का काम किया था. धोनी ने अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपनिंग करने का मौका दिया. एमएम धोनी का मानना था कि रोहित के कट और पुल शॉट बेहतरीन हैं, जिससे वे नई गेंद के सामने सलामी बल्लेबाजी के तौर पर खेल सकते हैं.

इसके बाद रोहित शर्मा ने ओपनर के तौर पर अपनी नई पहचान बनाई. मौजूदा समय में रोहित शर्मा दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर माने जाते हैं. सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, बल्कि विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों को भी संवारने का काम किया है. यह भी एक वजह है कि रोहित शर्मा के मन में धोनी के लिए काफी सम्मान है.

Congratulations on an incredible IPL career, Dhoni bhai. It’s been fun sharing the field and so many memories with you over the years. Much respect! https://t.co/EI4KqVRavv — Rohit Sharma (@ImRo45) November 18, 2026

रोहित-धोनी IPL के सबसे सफल कप्तान

रोहित शर्मा और एमएस धोनी दोनों ही IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं. एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार IPL का खिताब जिताया है. वहीं, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बनाया है. IPL में कई बार रोहित शर्मा और एमएस धोनी की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं. भले ही मैदान पर CSK और MI के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन मैदान के बाहर सभी दिग्गज एक-दूसरे का काफी सम्मान करते हैं. रोहित शर्मा ने धोनी की कप्तानी में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी, जो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.