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हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते रोहित शर्मा? LSG के खिलाफ तभी हुए राजी, मुंबई इंडियंस में दरार!

Rohit Sharma vs Hardik Pandya: रोहित शर्मा मुंबई इंडिंयस के लिए काफी समय के बाद खेलने के लिए उतरे थे. लेकिन लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे, उनकी जगह सूर्यकुमार यादव कप्तानी कर रहे थे.

By: Satyam Senger | Published: May 5, 2026 3:08:42 PM IST

रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में दरार?
रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में दरार?


नई दिल्ली. आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ 5 मई को हुए मैच में शानदार जीत दर्ज की थी. रोहित शर्मा मुंबई इंडिंयस के लिए काफी समय के बाद खेलने के लिए उतरे थे. लेकिन लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे, उनकी जगह सूर्यकुमार यादव कप्तानी कर रहे थे. अब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में रोहित शर्मा असहज महसूस कर रहे हैं और खेलना नहीं चाहते हैं.
सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें है कि रोहित शर्मा अब मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं. वह सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलने के लिए अधिक सहज हैं. यह भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा जानबूझकर पहले कुछ मुकाबलों में बाहर रहे थे, हालांकि, ऐसी खबरें सोशल मीडिया के हवाले से चल रही है. मुंबई इंडियंस ने अभी तक इसपर कोई टिप्पणी नहीं की है, उनका यही कहना है कि हार्दिक पांड्या के पीठ में चोट है और वह इसी वजह से लखनऊ के खिलाफ नहीं खेले हैं. 
बता दें कि मुंबई इंडियंस की हालत इस टूर्नामेंट में ठीक नहीं हैं, उन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें से उन्होंने 3 में ही जीत दर्ज की है. 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, उनके क्वालीफाई करने की संभावना भी कम ही नजर आ रही है. ऐसे में यह तय है कि वह प्लेऑफ में अब अगले साल ही खेलते हुए नजर आएंगे, देखना होगा कि मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट का अंत कैसे करती है. 
रोहित शर्मा पिछले कुछ मैचों में इसलिए नहीं खेले थे, क्योंकि वह हैस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे थे. मैनेजमेंट ने उन्हें आरान की सलाह दी थी. हालांकि, वापसी के बाद ही रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाया. उन्होंने 44 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी खेली थी और मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. मुंबई इंडियंस को अपना अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला जाएगा.

Tags: IPL 2026
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