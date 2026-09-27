IND vs WI: शानदार शुरुआत, फिर कैच आउट… रोहित शर्मा चौथी बार एक ही गेंदबाज के खिलाफ आउट

Rohit Sharma Dismissal: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की वनडे क्रिकेट में वापसी उम्मीद के मुताबिक बड़ी पारी में नहीं बदल सकी. उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रोहित 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में रोहित ने 35 गेंदों का सामना किया और दो चौकों के साथ तीन छक्के लगाए. उन्हें तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने पवेलियन भेजा.

रोहित को वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने आउट किया. पारी के 12वें ओवर में जोसेफ ने रोहित को पैड की तरफ फुल लेंथ गेंद डाली. रोहित ने इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन शॉट सही तरीके से बल्ले पर नहीं आया. गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग की तरफ चली गई, जहां ज्वेल एंड्रयू ने आसान कैच पकड़कर रोहित की पारी खत्म कर दी. इस विकेट के बाद वेस्टइंडीज को जीत की एक आस नजर आई और जोसेफ खुश नजर आए.

वनडे में चौथी बार जोसेफ ने भेजा पवेलियन

रोहित शर्मा का विकेट लेने के साथ ही अल्जारी जोसेफ ने एक खास रिकॉर्ड भी बना लिया. वह वनडे क्रिकेट में अब तक चार बार रोहित को आउट कर चुके हैं. भारतीय बल्लेबाज के खिलाफ जोसेफ की यह सफलता दिखाती है कि उन्होंने इस मुकाबले में भी रोहित के खिलाफ सही रणनीति अपनाई. रोहित ने अपनी पारी के दौरान कुछ शानदार शॉट लगाए, लेकिन जोसेफ की गेंद पर वह एक बार फिर अपना विकेट गंवा बैठे. आगामी मैचों में रोहित शर्मा की कोशिश होगी कि वह अल्जारी के खिलाफ रणनीति बनाकर मैदान पर उतरे.

295 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया

रोहित का विकेट उस समय गिरा जब भारत वेस्टइंडीज के 295 रन के स्कोर का पीछा कर रहा है. भारतीय पारी की शुरुआत रोहित और कप्तान शुभमन गिल ने की थी. रोहित के आउट होने से भारत को शुरुआती झटका जरूर लगा. खबर लिखे जाने तक विराट कोहली और शुभमन गिल क्रीज पर हैं. सीरीज में अभी दो मुकाबले बाकी हैं और रोहित के पास अगले मैचों में अल्जारी जोसेफ के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने का मौका होगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह तीन मैचों की वनडे सीरीज है.