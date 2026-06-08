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रितिका से पहले, इन ग्लैमरस हसीनाओं संग नैन मटक्का कर चुके ‘हिटमैन’, एक तो बोल्ड अदाओं से करती है घायल

Rohit Sharma Past Relationships: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने रितिका सजदेह से शादी करने से पहले ब्रिटिश मॉडल को डेट किया था. साल 2012 में रोहित शर्मा और सोफिया हयात के डेटिंग की खबरें सामने आई थीं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 8, 2026 1:29:35 PM IST

रितिका सजदेह से पहले इन हसीनाओं को डेट कर चुके रोहित शर्मा!
रितिका सजदेह से पहले इन हसीनाओं को डेट कर चुके रोहित शर्मा!


Rohit Sharma Past Relationships: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साल 2015 में अपनी मैनेजर रितिका सजहेद के साथ धूमधाम से शादी रचाई. उन दोनों की लव स्टोरी पूरी दुनिया में फेमस है. उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे प्यारे कपल में गिना जाता है. हालांकि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शादी से पहले ब्रिटिश भारतीय मॉडल सोफिया हयात को डेट किया था. इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस-डांसर ईशा शरवानी के साथ भी हिटमैन को नाम कथित तौर पर जोड़ा गया था. ऐसे में आज हम आपको रोहित शर्मा के उन हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके साथ रोहित शर्मा का नाम जुड़ चुका है.

सोफिया हयात ने किया रोहित शर्मा को डेट

साल 2012 में ब्रिटिश मॉडल सोफिया हयात और क्रिकेटर रोहित शर्मा के बीच डेटिंग की अफवाहें सामने आईं. यह अफवाहें सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यू के आधार पर फैलाए जा रहे थे. रोहित शर्मा ने कभी खुलकर इस रिश्ते पर बात नहीं की. इसी बीच मॉडल सोफिया हयात का ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वह रोहित शर्मा को डेट कर रही थी. सोफिया हयात ने लिखा, ‘चलिए अफवाहों को यहीं खत्म करते हैं. हां, मैंने रोहित शर्मा को डेट किया था. अब सब खत्म हो गया है. मैं उन्हें दोबारा डेट नहीं करूंगी. इस बार मैं एक जेंटलमैन की तलाश में हूं.

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इसके कुछ समय बाद मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि सोफिया हयात और रोहित शर्मा एक साल पहले मिले थे. उनके बीच सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वह अचानक भड़क गए. बता दें कि सोफिया हयात अपने बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती हैं. वह बिग बॉस 7 भी नजर आई थीं, जहां से उन्हें अच्छी-खासी पहचान मिली थी.

ईशा शरवानी के साथ भी जुड़ा नाम

सोफिया हयात के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा शरवानी के साथ भी रोहित शर्मा का नाम जुड़ा था. उन दोनों के बीच डेटिंग की बहुत से खबरें सामने आई थीं. हालांकि कभी इस रिश्ते की पुष्टि नहीं हो पाई. रोहित शर्मा और ईशा शरवानी में किसी ने भी इस रिश्ते पर कोई बात नहीं की है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. हालांकि उनके रिश्ते की अफवाहें सामने आई थीं.

रोहित शर्मा ने रितिका से रचाई शादी

भारतीय दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपनी स्पोर्ट्स मैनेजर रितिका सजदेह Ritika Sajdeh) से शादी रचाई है. रोहित शर्मा और रितिका 2 बच्चों के माता पिता है. साल 2018 में कपल ने बेटी समायरा का स्वागत किया. इसके बाद साल 2024 में कपल को बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अहान रखा है.

Tags: Ritika Sajdehrohit sharma
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