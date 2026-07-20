उधार के बल्ले से लॉर्ड्स में रचा इतिहास! रोहित के शानदार शतक के बाद क्रिकेटर ने किया बड़ा खुलासा

Rohit Sharma Century: भारत इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज हार चुका है. हालांकि, लॉड्स में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया. इसके अलावा, कप्तान शुभमन गिल ने 77 रन और विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली. बाकी बल्लेबाज मैच को जीत के अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएं. खैर रोहित शर्मा के शतक की बात करें तो उन्होंने 110 गेंदों पर 138 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 17 चौके और 5 छक्के जड़े. इस शतक के साथ उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड तो बनाए ही, साथ ही इस ऐतिहासिक पारी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी मैच के बाद सामने आया.

दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि रोहित शर्मा ने यह शतक अपने बल्ले से नहीं, बल्कि भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से लगाया था.

शार्दुल ठाकुर ने खुद बताई ये बात

शार्दुल ठाकुर ने खुद यह बात बताई. द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शार्दुल ने बताया कि वह SS बैट्स से जुड़े हैं और कंपनी के मालिक जतिन सरीन उन्हें बेहतरीन क्वालिटी वाले बल्ले भेजते हैं. इन बल्लों से प्रभावित होकर रोहित ने एक दिन उनसे दो बल्ले मांगे थे. इसके अलावा, शार्दुल ठाकुर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि रोहित को मेरे बल्ले बहुत पसंद आए. उन्होंने मुझसे दो बल्ले मांगे. हम सभी रोहित को बहुत पसंद करते हैं; उन्होंने भारतीय क्रिकेट को इतने यादगार पल दिए हैं कि उन्हें बल्ला देने से मना करने का सवाल ही नहीं उठता. मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर मेरे बल्ले से अपने करियर का एक यादगार शतक लगाया.

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मुंबई क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं दोनों क्रिकेटर

रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर के बीच का रिश्ता सिर्फ टीम इंडिया तक ही सीमित नहीं है. दोनों मुंबई क्रिकेट सर्किट से आते हैं; उन्होंने एक ही स्कूल में खेल सीखा, लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में साथ खेले और मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम को भी साझा किया है. टीम इंडिया के साथी खिलाड़ी अक्सर मजाक में शार्दुल को ‘लॉर्ड’ शार्दुल कहते हैं. ऐसे में रोहित का शार्दुल के बल्ले से ऐतिहासिक शतक लगाना उनके रिश्ते को और भी खास बनाता है.

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