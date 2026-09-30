IND vs WI: संन्यास ले लो, कहने वालों को रोहित शर्मा का तमाचा… शतक ठोक की बोलती बंद, गुवाहाटी में काटा बवाल

Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे वनडे में शानदार शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी का दम एक बार फिर दिखा दिया. भारतीय सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 74 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. रोहित ने शतक पूरा करने के लिए विटेल लॉव्स की गेंद पर एक रन लिया और इसके बाद अपने खास अंदाज में 1 रन पूरा किया. उनका स्ट्राइक रेट भी 136 के पार रहा. रोहित ने अपनी पारी में कुल 101 रन बनाए.

रोहित की यह पारी इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके वनडे भविष्य और संन्यास को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. कुछ लोग उन्हें क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह भी देते रहे हैं. हालांकि, गुवाहाटी में रोहित ने इन चर्चाओं का जवाब अपने बल्ले से दिया. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. उनकी पारी में अनुभव के साथ-साथ शानदार आक्रमकता भी देखने को मिली. रोहित के अलावा शुभमन गिल ने भी शतक ठोका.

रोहित ने बल्ले से दिया आलोचकों को जवाब

रोहित के लिए यह शतक केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहा, बल्कि उनकी पारी ने भारत को बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत भी दिलाई. दूसरी ओर, कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 143 रन बनाए. गिल ने अपनी पारी में 17 चौके और 6 छक्के लगाए. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाई.

101 पर सिमटी रोहित शर्मा की पारी

रोहित की इस पारी के बाद उनके संन्यास को लेकर चल रही बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है. हालांकि, किसी खिलाड़ी के भविष्य का फैसला केवल एक पारी से नहीं किया जा सकता, लेकिन गुवाहाटी में रोहित ने यह जरूर दिखाया कि वह बड़े मंच पर प्रभावशाली पारी खेलने की क्षमता रखते हैं. हालांकि, रोहित की पारी 101 रन पर सिमट गई. वह जेडन सील्ड की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. भारतीय टीम फिलहाल 406 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है