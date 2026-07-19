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संन्यास की अफवाहों के बीच ‘हिटमैन’ का तांडव! इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोक कर इस दिग्गज के महा-रिकॉर्ड की बराबरी

By: Shivani Singh | Published: July 19, 2026 10:30:14 PM IST

संन्यास की अफवाहों के बीच ‘हिटमैन’ का तांडव! इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोक कर इस दिग्गज के महा-रिकॉर्ड की बराबरी


कहते हैं जब शेर शांत हो, तो शिकारी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए! ठीक ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के स्टार ओपनर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया है. इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो पारियों में फ्लॉप होने के बाद जो आलोचक ‘हिटमैन’ के संन्यास की अटकलें लगा रहे थे, उन्हें रोहित ने अपने बल्ले से वो करारा जवाब दिया है कि सबकी बोलती बंद हो गई है. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ एक बेहद शानदार और धमाकेदार शतक जड़कर आलोचकों के हर एक वार का हिसाब चुकता कर दिया है. रोहित ने यह ऐतिहासिक शतक महज 84 गेंदों में पूरा किया.

खबर लिखे जाने तक रोहित ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 85 गेंदों में 102 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े. 

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रोहित शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में यह चौथा (4th) शतक है. इस सेंचुरी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया है. अब रोहित शर्मा, पूर्व दिग्गज युवराज सिंह के साथ संयुक्त रूप से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. युवी ने भी इंग्लैंड के खिलाफ 4 वनडे शतक लगाए हैं, और अब ‘हिटमैन’ भी उनके साथ इस खास फेहरिस्त में टॉप पर आ गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली (3 शतक) को भी पीछे छोड़ दिया है.

Tags: rohit sharma
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