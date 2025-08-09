Home > खेल > Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 4.57 करोड़ रुपये की नई Lamborghini Urus SE खरीदी। जानें इसके दमदार फीचर्स, पावर और वह वजह जिसकी वजह से उन्होंने पुरानी कार गिफ्ट कर दी।

Published By: Shivani Singh
Published: August 9, 2025 18:48:28 IST

Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर से अपनी लग्ज़री कार कलेक्शन में चार चांद लगाने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में Lamborghini Urus SE का नया और अपडेटेड वर्ज़न खरीदा है। खास बात यह है कि यह रोहित की दूसरी Urus है। दरअसल, उन्होंने अपनी पुरानी ब्लू कलर की Lamborghini Urus को एक Dream11 फैंटेसी क्रिकेट कॉन्टेस्ट के विजेता को गिफ्ट कर दिया था। ऐसे में अब उन्होंने अपने लिए नया Urus SE मॉडल लिया है।

नई Lamborghini Urus SE की डिलीवरी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया कि मुंबई की Lamborghini डीलरशिप ने रोहित शर्मा को नई Urus SE डिलीवर की। इस बार उन्होंने अपने SUV के लिए आकर्षक ऑरेंज शेड (Arancio Argos) चुना है, जो उनके पिछले मॉडल के ब्लू कलर से बिल्कुल अलग है। हालांकि, डिलीवरी के समय रोहित की कोई तस्वीर सामने नहीं आई।

डिजाइन में बड़े बदलाव

नई Lamborghini Urus SE पुराने मॉडल की तुलना में कई अहम डिजाइन अपडेट्स के साथ आई है। इसमें नया LED मैट्रिक्स हेडलाइट डिजाइन दिया गया है, जो पहले के Y-मोटिफ से अलग है। बड़ा फ्रंट बंपर और चौड़ा ग्रिल इसे पहले से ज्यादा आक्रामक लुक देता है। साथ ही इसमें दिए गए 23-इंच के अलॉय व्हील्स इसके स्पोर्टी अंदाज को और बढ़ाते हैं।

Cricketers Raksha Bandhan 2025: सूर्यकुमार, रैना, रिंकू, पंत… भारतीय क्रिकेटरों ने मनाया रक्षाबंधन, देखें खूबसूरत तस्वीरें

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

इस नई SUV में 4.0-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 620hp की पावर और 800Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 25.9kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक वाला प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है। हाइब्रिड पावरट्रेन की मदद से यह कुल 800hp की पावर और 950Nm का टॉर्क पैदा करती है।

SUV सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 60 किमी तक चल सकती है और EV मोड में 130km/h तक की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह 0-100km/h की स्पीड सिर्फ 3.4 सेकेंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 312km/h है।

कीमत

रोहित शर्मा द्वारा खरीदी गई नई Lamborghini Urus SE की एक्स-शोरूम कीमत ₹4.57 करोड़ है। इस कीमत और फीचर्स के साथ यह SUV भारत में लग्जरी कार प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है।

रोहित शर्मा का कार कलेक्शन हमेशा चर्चा में रहता है, और अब उनकी नई Lamborghini Urus SE ने फिर सुर्खियां बटोरी हैं। दमदार पावर, हाई-टेक फीचर्स और लग्जरी डिजाइन के साथ यह SUV न सिर्फ क्रिकेट फैन्स बल्कि ऑटोमोबाइल लवर्स के लिए भी एक बड़ी खबर है।

Jasprit Bumrah News: उनके बीना भी जीत सकती है टीम इंडिया… इस गेंदबाज ने बुमराह को लेकर ऐसा क्या कह दिया की मच गया बवाल?

Tags: rohit sharmaRohit Sharma Car CollectionRohit Sharma Lamborghini
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025

खुद को रखना चाहते है शांत, तो आज से शुरू...

August 9, 2025

सावधान!Brain Tumor शुरुआती संकेत हो सकते हैं सिरदर्द और आंखों...

August 9, 2025

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025
Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!
Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!
Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!
Rohit Sharma ने फिर खरीदी करोड़ों की लग्ज़री Lamborghini, कीमत और फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे आप!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?