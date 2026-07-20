Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने संन्यास की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- शोर होने दीजिए, तभी…

Rohit Sharma On Retirement Rumours: पिछले कई दिनों से रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर अलग-अलग खबरें आ रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेलेंगे, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा. हालांकि बाद में बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया कि क्या रोहित शर्मा 2027 के वनडे विश्व कप में खेलेंगे. अब इस पर खुद रोहित शर्मा का बयान आया है. रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे के बाद बीसीसीआई को एक स्पेशल इंटरव्यू दिया है. इसमें उन्होंने इंग्लैंड दौरे और अपनी रिटायरमेंट की खबरों पर बयान दिया है.

संन्यास को लेकर क्या बोले रोहित शर्मा?

BCCI को दिए इंटरव्यू में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपने संन्यास की खबरों पर बात की. उन्होंने कहा, ‘मेरा काम बल्ले से खेलना, देश का प्रतिनिधित्व करना है. जब से मैंने डेब्यू किया है, तब से ही शोर-शराबा होता रहा है और जब तक मैं यहां हूं, यह होता रहेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने यह रखता है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं. मेरा ध्यान टीम के लिए योगदान देने पर है. शोर होने दो, अगर शोर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, मेरा काम मैदान के अंदर है और उनका काम बाहर है.’ इससे साफ हो गया कि रोहित शर्मा अभी सिर्फ अपने खेल पर फोकस कर रहे हैं. उन्हें मीडिया में चल रही अफवाहों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है.

He was the most-talked about cricketer before the Lord’s ODI and he still remains the most-talked about after his scintillating hundred 🙌 🎥 Hear from the man himself as he soaked everything in to produce a masterclass 🫡 – By @RajalArora #TeamIndia | @ImRo45… — BCCI (@BCCI) July 20, 2026

कोहली को लेकर क्या बोले हिटमैन?

रोहित शर्मा ने विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ अपनी पार्टनरशिप पर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘हमने अपना पूरा करियर साथ में खेला है, इसलिए मैदान पर उनके साथ होना अच्छा लगता था. हमारी कई साझेदारियां रही हैं. साथ में बैटिंग करने में हमेशा मजा आता है. हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैदान पर विचारों का आदान-प्रदान करना हमेशा अच्छा लगता है.’ बता दें कि तीसरे वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शतकीय साझेदारी की थी.

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इंग्लैंड में हार से टूटा दिल!

भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें रोहित शर्मा ने 138 रनों की शानदार पारी खेली. इस पर रोहित शर्मा ने कहा, ‘हार से मायूस हूं, जबकि हमने अच्छी शुरुआत की थी. हम 20-25 रन (27) शार्ट रह रह गए. जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो समझना होगा कि कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेला. उन्हें समय देना होगा.’ अपनी पारी को लेकर रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें इंग्लैंड में खेलना काफी पसंद है. उन्होंने अपनी इस पारी को एन्जॉय किया, लेकिन रिजल्ट से निराश हूं.