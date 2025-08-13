Home > खेल > ICC ODI Ranking: हिटमैन ने किया बड़ा धमाका! ICC रैंकिंग में बाबर आजम को छोड़ा पीछे, टॉप 5 में 3 भारतीय शामिल

ICC ODI Ranking: रोहित शर्मा ने ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर कब्जा किया है, जबकि बाबर आजम तीसरे स्थान पर आ गए हैं। पढ़ें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा की रैंकिंग में हुए बड़े बदलाव के बारे में पूरी जानकारी

Published By: Shivani Singh
Published: August 13, 2025 16:03:36 IST

ICC ODI Ranking: भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा बुधवार (13 अगस्त) को एक स्थान की छलांग लगाकर दुनिया के दूसरे नंबर के वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। मुंबई के 38 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत के लिए आखिरी बार 9 मार्च, 2025 को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवर का मैच खेला था और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में 83 गेंदों पर 76 रन बनाए थे। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज के नाम 756 रेटिंग अंक हैं।

रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे

रोहित की वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में यह उछाल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के तीसरे स्थान पर खिसकने के बाद आया है। बाबर हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ संपन्न हुई विदेशी श्रृंखला के तीन मैचों में केवल 56 रन ही बना पाए थे। लाहौर के 30 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज के 751 रेटिंग अंक हैं।

शुभमन गिल टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। पंजाब के 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज के 784 रेटिंग अंक हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर 704 रेटिंग अंकों के साथ आठवें स्थान पर हैं और विराट कोहली 736 रेटिंग अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं।

यशस्वी जायसवाल भारत के उच्चतम रैंकिंग वाले टेस्ट बल्लेबाज
टेस्ट क्रिकेट में, यशस्वी जायसवाल भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। 23 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज 792 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं।

ICC T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में, तिलक वर्मा एक स्थान की छलांग लगाकर दुनिया के दूसरे नंबर के T20I बल्लेबाज बन गए हैं।

