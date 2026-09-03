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रोहित शर्मा नहीं चाहते थे संन्यास, सेलेक्टर्स ने लगातार बनाया दबाव, BCCI सचिव ने पलटी बाजी

रोहित शर्मा के वनडे संन्यास को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्टर्स के मैसेज से भारतीय बल्लेबाज नाराज थे, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला मान लिया. लेकिन बाद में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी उनके संन्यास की खबरों को खारिज किया था.

By: Satyam Sengar | Published: September 3, 2026 3:25:34 PM IST

रोहित शर्मा भी नहीं लेना चाहते थे संन्यास.
रोहित शर्मा भी नहीं लेना चाहते थे संन्यास.


Rohit Sharma on Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल इंग्लैंड दौरे के दौरान भारतीय सेलेक्टर्स ने रोहित को साफ संदेश दिया था कि वह अब उनकी भविष्य की प्लैन का हिस्सा नहीं हैं. सेलेक्टर 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा बल्लेबाजों को मौका देना चाहते थे. इसी वजह से यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही थी.

रोहित शर्मा हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना जारी रखना चाहते थे. उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काफी मेहनत की थी और टीम के लिए योगदान देने को तैयार थे. पीटीआई के अनुसार, सेलेक्टर्स के इस फैसले से रोहित काफी नाराज थे. हालांकि, बाद में उन्होंने सेलेक्शन कमिटी के फैसले को स्वीकार कर लिया. इसके बाद ऐसी खबरें सामने आईं कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 19 जुलाई को खेला गया तीसरा वनडे रोहित के करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है.

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बीसीसीआई ने दिया जवाब
रोहित के संन्यास की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में काफी चर्चा शुरू हो गई. इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने इन खबरों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि रोहित तब तक भारत के लिए खेलते रहेंगे, जब तक वह टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं. इस बीच रोहित ने भी अपने बल्ले से इन चर्चाओं का जवाब दिया और शानदार शतक लगाकर अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया.

मेरा काम सिर्फ बल्लेबाजी करना है: रोहित
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर रिएक्शन दिया. रोहित ने इन अटकलों को सिर्फ ‘शोर’ बताया. उन्होंने कहा कि उनका काम बल्ले से प्रदर्शन करना, देश और टीम का प्रतिनिधित्व करना और टीम की सफलता में योगदान देना है. रोहित ने यह भी कहा कि जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, तब से उनके भविष्य को लेकर ऐसी बातें होती रही हैं. उनके लिए सबसे जरूरी चीज मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना और टीम की जीत में योगदान देना है.

Tags: rohit sharma
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