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क्या रोहित शर्मा की वजह से पद छोड़ रहे अजीत अगरकर? क्या था BCCI-चीफ सेलेक्टर के बीच का पूरा विवाद, समझें

रोहित शर्मा का वनडे भविष्य अजीत अगरकर और बीसीसीआई के बीच कथित मतभेदों का अहम मुद्दा बताया जा रहा है. अजीत अगरकर को लेकर खबर है कि वह 4 अक्टूबर तक ही चीफ सेलेक्टर के पद पर रहेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: September 20, 2026 5:03:05 PM IST

रोहित शर्मा की वजह से पद छोड़ रहे अगरकर?
रोहित शर्मा की वजह से पद छोड़ रहे अगरकर?


अजीत अगरकर को लेकर खबर है कि वह 4 अक्टूबर तक ही चीफ सेलेक्टर के पद पर रहेंगे. इसके बाद यह पद किसी और को दे दिया जाएगा. खबर है कि रोहित शर्मा अजीत अगरकर और बीसीसीआई के बीच मतभेद का एक अहम मुद्दा बन गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलेक्शन कमिटी और टीम मैनेजमेंट के स्तर पर 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम के भविष्य को लेकर चर्चा हुई थी. इसी दौरान रोहित शर्मा को लेकर भी विचार किया गया. हालांकि, रोहित वनडे क्रिकेट में खेलना जारी रखना चाहते थे और 2027 विश्व कप तक टीम का हिस्सा बनने की इच्छा जता चुके थे.

मामला उस समय और चर्चा में आ गया, जब रोहित के वनडे भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच बीसीसीआई ने सार्वजनिक तौर पर उनका समर्थन किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अजीत अगरकर और बोर्ड के कुछ अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा हुए. बताया गया कि अगरकर को इस तरह के सार्वजनिक बयान और फैसलों की जानकारी देने के तरीके पर आपत्ति थी. हालांकि, इन दावों को लेकर बीसीसीआई की ओर से सभी विवरण पब्लिक नहीं किए गए हैं.

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खिलाड़ियों के मैनेजमेंट को लेकर भी मतभेद
रोहित शर्मा का मामला कथित तौर पर अकेला मुद्दा नहीं था. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अजीत अगरकर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के बीच भी खिलाड़ियों की फिटनेस, चोट से वापसी और शेड्यूल से जुड़े मामलों पर अलग-अलग राय थी. कुछ मौकों पर सेलेक्शन कमिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच तालमेल को लेकर भी सवाल उठे. इन घटनाओं ने बोर्ड के भीतर मतभेद की खबरों को और हवा दी.

अजीत अगरकर के भविष्य पर क्या हुआ?
अब अजीत अगरकर के हेड सेलेक्टर के तौर पर भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगरकर अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद इस पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं हैं और बीसीसीआई नए विकल्पों पर विचार कर सकता है. अगरकर के कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई अहम उपलब्धियां हासिल कीं. हालांकि, रोहित शर्मा समेत सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर हुई चर्चाएं उनके कार्यकाल के अंतिम दौर में प्रमुख मुद्दों में शामिल रहीं.

Tags: ajit agarkarrohit sharma
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