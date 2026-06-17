IND vs AFG: रोहित शर्मा फिफ्टी से चूके, लेकिन बना डाला बड़ा रिकॉर्ड, कोहली-सचिन के क्लब में शामिल

Rohit Sharma Record: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित ने लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा ने लखनऊ के एकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 39 गेंदों में 48 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के आए. रोहित शर्मा अपनी पारी को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपनी इस पारी के बाद लिस्ट-ए क्रिकेट में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं. जब रोहित शर्मा दूसरे वनडे मैच में मैदान पर उतरे, तो उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 रन की जरूरत थी. उन्होंने मैदान पर उतरने के बाद 10 रन बनाते ही यह उपलब्धि अपने नाम कर ली.

ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज

रोहित शर्मा लिस्ट-ए क्रिकेट में 14 हजार रन बनाने वाले सिर्फ 5वें भारतीय बल्लेबाज हैं. इससे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ यह कारनामा कर चुके हैं. अब रोहित शर्मा के नाम लिस्ट-ए क्रिकेट में 14,038 रन हो गए हैं. इतना ही नहीं, रोहित शर्मा लिस्ट-ए में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय हैं. उन्होंने 345 पारियों में यह मुकाम हासिल किया. इस मामले में विराट कोहली (Virat Kohli) सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 290 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है.

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रोहित शर्मा का लिस्ट-ए करियर

लिस्ट-ए क्रिकेट (50 ओवर मैच) में रोहित शर्मा के शानदार रिकॉर्ड्स हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट में कुल 357 मैच खेले हैं. इस दौरान 345 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 46.78 की औसत से 14,038 रन बनाए हैं. इसमें 37 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित शर्मा ने सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ही 11,641 रन बनाए हैं, जिसमें 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ 48 रन बनाकर आउट

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा 16 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे. इसके बाद दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 48 रनों की शानदार पारी खेली. रोहित शर्मा अफगानिस्तान के सुपरस्टार स्पिनर राशिद खान का शिकार बने.