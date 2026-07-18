Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा के 5 रिकॉर्ड, जिसके लिए संन्यास के बाद भी याद किए जाएंगे ‘हिटमैन’, एक का टूटना नामुमकिन!

रोहित शर्मा के 5 रिकॉर्ड, जिसके लिए संन्यास के बाद भी याद किए जाएंगे ‘हिटमैन’, एक का टूटना नामुमकिन!

Rohit Sharma 5 Big Records: रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. उनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ पाना किसी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 18, 2026 5:54:37 PM IST

रोहित शर्मा के 5 बड़े रिकॉर्ड, जिनका टूटना नामुमकिन!
रोहित शर्मा के 5 बड़े रिकॉर्ड, जिनका टूटना नामुमकिन!


Rohit Sharma 5 Big Records: भारतीय टीम के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलें लगाई जा रही हैं. उनके संन्यास को लेकर अलग-अलग खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा 19 जुलाई को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. हालांकि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का कहना है कि लॉर्ड्स वनडे के बाद भी रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे.

हालांकि फैंस के मन में अभी भी उनके संन्यास को लेकर चिंता बनी हुई है. रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में सालों तक विश्व क्रिकेट पर राज किया है. अगर वह आने वाले समय में रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, तो उन्हें उनके 5 महारिकॉर्ड के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. जानें कौन से हैं वो रिकॉर्ड्स…

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वनडे में सबसे बड़ी पारी

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है. हिटमैन ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 264 रनों की पारी खेली थी. रोहित शर्मा का यह रिकॉर्ड पिछले 12 सालों से कायम है. उनका यह रिकॉर्ड तोड़ पाना लगभग असंभव जैसा है.

सबसे ज्यादा दोहरा शतक

रोहित शर्मा दुनिया के पहले और इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में तीन दोहरा शतक लगाया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और श्रीलंका के खिलाफ 2 दोहरे शतक लगाए हैं. दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए इस फॉर्मेट में एक दोहरा शतक लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: वनडे सीरीज में भारत की हार तय! लॉर्ड्स में 22 साल से नहीं जीत पाए मैच, क्या खत्म होगा सूखा?

विश्व कप में 5 शतक

सिर्फ बाइलेटरल ही नहीं, बल्कि वनडे विश्व कप में भी रोहित शर्मा के नाम महारिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा के नाम वनडे विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने साल 2019 के विश्व कप में कुल 5 शतक लगाने का कारनामा किया था. उनके अलावा कोई और बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर पाया.

सबसे ज्यादा सिक्स

रोहित शर्मा को यूं ही नहीं हिटमैन कहा जाता है. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 650 से ज्यादा छक्के लगाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 553 सिक्स लगाए हैं.

एक पारी में सबसे ज्यादा चौके

रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी 264 रनों की पारी के दौरान एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने इस पारी के दौरान 33 चौके लगाए थे, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में सबसे ज्यादा हैं. वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज ने एक पारी में इतने चौके नहीं लगाए हैं.

Tags: rohit sharma
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