नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साल 2017 में 13 दिसंबर के दिन अपने बल्ले से रनों की बारिश की थी. दो साल पहले आज ही के दिन रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अपने क्रिकेट करियर का तीसरा दोहरा शतका जड़ा था. रोहित शर्मा ने मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 208 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली थी और रोहित ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी. रोहित की बल्लेबाजी के कारण आज भी लोग उनसे एक और दोहरे शतक की उम्मीद करते हैं. रोहित जब मैदान पर आते हैं तो दर्शक रोहित के शतक नहीं बल्कि दोहरे शतक का इंतजार करते हैं.

रोहित ने साल 2017 में मोहाली के मैदान पर श्रीलंका बनाम भारत के दूसरे वनडे मैच में यह कारनामा किया था. रोहित ने अपनी इस तूफानी पारी में 153 गेदों का सामना करते हुए 13 छक्के और 13 चौके जड़े थे. इस मैच में रोहित को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच भी मिला था. इसके साथ ही इस मैच में रोहित के अलावा शिखर धवन ने 68 और श्रेयस अय्यर ने 88 रन की तूफानी पारी खेली थी और फिर युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी ने तीन श्रीलंकाई गेंदबाजों का पवेलियन भेजा और टीम इंडिया ने इस मैच को 141 रन से जीता.

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, रोहित ने वनडे क्रिकेट में साल 2014 में 264 रन की पारी खेली. रोहित की यह पारी वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी है. रोहित ही अकले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़े हैं. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज के फाइनल मैच में भी रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली थी. वानखेड़े के मैदान पर रोहित ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन की पारी खेली और इस पारी में रोहित के बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले.

🏏 208* runs

🏏 153 balls

🏏 13 fours

🏏 12 sixes#OnThisDay in 2017, Rohit Sharma scored his third double hundred in ODI cricket 💯💯 pic.twitter.com/titkkaMT2U

