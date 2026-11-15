रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे 2027 विश्व कप! न्यूजीलैंड में नहीं चला बल्ला, क्या सिलेक्टर्स फिर जताएंगे भरोसा?

Rohit Sharma World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के विश्व कप 2027 में खेलने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. न्यूजीलैंड दौरे पर रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा. उन्होंने न्यूजीलैंड में खेले गए 4 वनडे मैचों में महज 30 रन बनाए. उनका औसत सिर्फ 7.50 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट सिर्फ 62.5 का रहा है. यह दौरा उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा, जिसमें 2 बार तो रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए. अब बड़ा सवाल है कि क्या रोहित शर्मा अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले विश्व कप में खेल पाएंगे? दरअसल, साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम को उसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी, जिस तरह न्यूजीलैंड में मिली है. अब न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा के फ्लॉप होने पर विश्व कप में उनकी जगह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

क्या विश्व कप में नहीं खेल पाएंगे रोहित शर्मा?

भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के बीच सबसे पहले सवाल है कि क्या रोहित शर्मा अगले विश्व कप में खेल पाएंगे? 2027 का वनडे विश्व कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के ज्यादातर मैच साउथ अफ्रीका में ही खेले जाएंगे. साउथ अफ्रीका की पिचें न्यूजीलैंड के मुकाबले ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती हैं. ऐसे में सवाल है कि अगर रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड में ऐसा हाल है, जहां पर 4 पारियों में कुल 50 रन बना नहीं बना पाए, तो साउथ अफ्रीका की पिचों पर रोहित शर्मा कैसा खेलेंगे?

हालांकि रोहित शर्मा को सिर्फ एक खराब सीरीज के आधार पर टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है. पिछले वनडे सीरीज में ही रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारियां खेली थीं. उन्होंने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाए थे. हालांकि यह सीरीज भारत में खेली गई थी. अब देखना होगा कि सिलेक्टर्स विश्व कप के लिए रोहित शर्मा पर भरोसा जताएंगे या फिर नहीं? पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर रोहित शर्मा को विश्व कप से बाहर करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले उनका कार्यकाल खत्म हो गया.

उम्र भी बनेगा बड़ी परेशानी

रोहित शर्मा के सामने फॉर्म के साथ एक बड़ी टेंशन फिटनेस को मेनटेन करने की है. दरअसल, रोहित शर्मा 2027 विश्व कप तक 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे में उनकी उम्र भी एक परेशानी बन सकती है. हालांकि रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. विश्व कप में उनका अनुभवी भारतीय टीम के लिए काफी अहम हो सकता है.

यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं रिप्लेस!

अगर रोहित शर्मा का फॉर्म इसी तरह चलता रहा, तो उन्हें विश्व कप से बाहर होना पड़ सकता है. भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. अगर रोहित शर्मा सिलेक्टर्स का भरोसा नहीं जीत पाते हैं, तो यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में उनकी जगह मौका मिल सकता है. यशस्वी जायसवाल लंबे समय से वनडे टीम में अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं. वह अभी तक सिर्फ 6 वनडे ही खेल पाए हैं.

रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड में प्रदर्शन

39 साल के रोहित शर्मा के लिए न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है. 5 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 4 पारियों में बल्लेबाजी की. इन 4 पारियों में रोहित शर्मा महज 30 रन ही बना पाए. इसमें से 2 पारियों में रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए. पहली मैच में रोहित शर्मा डक पर आउट हुए थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 23 रन बनाए, जबकि तीसरा वनडे मैच रद्द हो गया. फिर चौथे वनडे मैच में रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गए. इसके बाद पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का औसत सिर्फ 7.5 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट महज 62.5 का रहा.