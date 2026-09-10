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रोहित शर्मा ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोले- अभी काफी समय है, तब देखेंगे…

रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है. मुंबई में एक इवेंट के दौरान उनसे टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2027 अभी काफी दूर है और तब देखा जाएगा.

By: Satyam Sengar | Published: September 10, 2026 3:34:00 PM IST

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं?
रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं?


Rohit Sharma Statement on World Cup 2027: रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर चल रही अटकलों पर पहली बार खुलकर रिएक्शन दिया है. हालांकि, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने अपने भविष्य को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया. गुरुवार को मुंबई में एक इवेंट के दौरान एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या वह 2027 वर्ल्ड कप में खेलते नजर आएंगे. इस पर रोहित ने जवाब दिया, “अक्टूबर 2027 बहुत दूर है; हम तब इसके बारे में देखेंगे.”

रोहित का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पिछले कुछ समय से उनके वनडे करियर को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान ऐसी खबरें सामने आई थीं कि चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित को अपनी योजना का हिस्सा नहीं मान रहे हैं. हालांकि, रोहित खुद इस बड़े टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं और अपने शानदार करियर में बाकी बचे इस बड़े खिताब को जीतने की कोशिश करना चाहते हैं.

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रोहित ने फिटनेस पर दिया खास ध्यान
रोहित ने 2025 से अपनी फिटनेस पर भी काफी मेहनत की है. उन्होंने अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभिषेक नायर के साथ व्यक्तिगत ट्रेनिंग सेशन भी किए. माना जा रहा था कि उनकी फिटनेस में यह सुधार लंबे समय तक क्रिकेट खेलने और 2027 वर्ल्ड कप में जगह बनाने की इच्छा से जुड़ा था. लेकिन इंग्लैंड सीरीज से पहले खबर आई कि बीसीसीआई चयन समिति के एक सदस्य ने उन्हें बताया था कि वह वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल नहीं हैं. उनकी जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को विकल्प माना जा रहा था.

लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्यास की थी चर्चा
इन खबरों से रोहित कथित तौर पर खुश नहीं थे और उन्होंने इस मामले को लेकर बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से बातचीत भी की थी. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि अगर चयनकर्ताओं का फैसला कायम रहता, तो रोहित लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे के बाद संन्यास लेने पर विचार कर सकते थे. हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सार्वजनिक रूप से कहा कि रोहित मैच के बाद संन्यास नहीं लेने वाले हैं. इसके बाद रोहित ने शानदार शतक लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. अब 2027 वर्ल्ड कप को लेकर उनका ताजा बयान बताता है कि उन्होंने अपने भविष्य पर फैसला फिलहाल टाल रखा है.

Tags: rohit sharma
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