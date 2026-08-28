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रोहित शर्मा को लेकर फिर उठे सवाल, पूर्व क्रिकेटर बोले- उनके लिए विश्व कप खेलना आसान नहीं…

रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने को लेकर स्टीव वॉ ने बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने रोहित की प्रतिभा को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी फिटनेस, तैयारी और 100 प्रतिशत कमिटमेंट ही तय करेगा कि वह अगले वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे या नहीं.

By: Satyam Sengar | Published: August 28, 2026 12:00:11 PM IST

रोहित शर्मा के लिए विश्व कप खेलना आसान नहीं.
रोहित शर्मा के लिए विश्व कप खेलना आसान नहीं.


रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा जाहिर की है. हालांकि जब टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा, तब रोहित 40 साल के हो चुके होंगे. ऐसे में उनकी फिटनेस और फॉर्म टीम में जगह बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ का मानना है कि रोहित के पास अब भी बड़े मुकाबलों में रन बनाने की क्षमता और अनुभव है. हालांकि, उनके मुताबिक सिर्फ प्रतिभा के दम पर 2027 वर्ल्ड कप में जगह बनाना आसान नहीं होगा. रोहित को अपनी फिटनेस पर लगातार काम करना होगा और इसके लिए जरूरी मेहनत और त्याग भी करना होगा. स्टीव वॉ ने कहा कि रोहित की तैयारी और खेल के प्रति उनका रवैया ही तय करेगा कि वह अगले वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे या नहीं.

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स्टीव वॉ ने रोहित की तैयारी पर उठाया सवाल
स्टीव वॉ ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ रोहित शर्मा ही दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी रोहित के पास जरूरी कौशल और अनुभव है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्या वह वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. क्या वह कड़ी ट्रेनिंग करने और जरूरी त्याग करने के लिए तैयार हैं? स्टीव वॉ के अनुसार, अगर रोहित तैयारी और कमिटमेंट के मामले में 100 प्रतिशत देते हैं, तो उनके पास वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर है.

इंग्लैंड के खिलाफ रोहित ने दिया था बल्ले से जवाब
रोहित का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आया था. सीरीज के तीसरे मैच से पहले उनके संन्यास की चर्चा तेज हो गई थी. माना जा रहा था कि लॉर्ड्स में होने वाला मुकाबला उनका आखिरी मैच हो सकता है. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने इन खबरों को खारिज कर दिया था. इसके बाद रोहित ने बल्ले से शानदार जवाब देते हुए 110 गेंदों पर 138 रन की बेहतरीन पारी खेली. भारत हालांकि यह मुकाबला हार गया था, लेकिन रोहित की पारी ने दिखाया कि वह अभी भी बड़े स्तर पर प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं.

Tags: rohit sharma
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