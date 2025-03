चैंपियंस ट्रॉफी जीतते ही रोहित-विराट का धमाल! मैदान पर जमकर खेला डांडिया, ऐसा जश्न पहले कभी नहीं देखा होगा

नई दिल्ली: भारतीय स्पिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली। इस बड़ी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल छा गया। मैदान में भी भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली का दोस्ताना अंदाज। दोनों खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाते हुए विकेट के साथ डांडिया खेला, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

मैच के दौरान कई मौकों पर रोहित शर्मा और विराट कोहली रणनीति बनाते हुए एक साथ नजर आए। दोनों की यह बॉन्डिंग मैदान पर भारत की जीत में अहम साबित हुई। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 76 रनों की पारी खेली, जिससे भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से मात देकर दूसरी बार लगातार ICC ट्रॉफी जीतने का गौरव हासिल किया।

भारत को 252 रन का लक्ष्य मिला, जिसे टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाकर हासिल कर लिया।

श्रेयस अय्यर ने 48 रन की अहम पारी खेली।

शुभमन गिल ने 31 रन बनाए और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।

अक्षर पटेल ने 29 रन का योगदान दिया।

केएल राहुल (नाबाद 34) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 9) ने टीम को जीत तक पहुंचाया।

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए।

डेरिल मिचेल (63 रन) और माइकल ब्रेसवेल (नाबाद 53 रन) ने शानदार अर्धशतक लगाए।

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया।

virat kohli and rohit sharma playing dandiya after winning champions trophy was not in my 2025 bucket list 😭 pic.twitter.com/dZsRRCU8Mt

— saif (@nightchanges) March 9, 2025