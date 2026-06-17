100 ग्राम वजन ने रोका रास्ता, तो कटवा लिए बाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट कटाया, विनेश फोगाट वाला झेला दर्द

कई बार खेल में जीत और हार के बीच का फासला बहुत छोटा होता है. महाराष्ट्र की 16 साल की पहलवान रोहिणी देवबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. नेशनल ट्रायल्स के दौरान उनका वजन तय सीमा से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला. एक पल के लिए लगा कि विश्व चैंपियनशिप में खेलने का सपना टूट जाएगा, लेकिन रोहिणी ने हार मानने के बजाय ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया. सोनीपत में अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल चल रहे थे. रोहिणी पूरी तैयारी के साथ पहुंची थीं, लेकिन वजन जांच के समय पता चला कि उनका वजन निर्धारित सीमा से थोड़ा ऊपर है.

ऐसे में उनके सामने प्रतियोगिता से बाहर होने का खतरा खड़ा हो गया. कई खिलाड़ी ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, लेकिन रोहिणी ने तुरंत रास्ता निकाल लिया. उन्होंने अपने कोच से कहा कि उनके बाल काट दिए जाएं. कुछ ही मिनटों में बाल छोटे कर दिए गए और दोबारा वजन जांच में वह तय सीमा के अंदर आ गईं. इसके बाद रोहिणी ने राहत की सांस ली और पूरा ध्यान अपने मुकाबलों पर लगाया.

मुश्किल को मौके में बदल दिया

वजन की परेशानी खत्म होने के बाद रोहिणी का आत्मविश्वास देखने लायक था. उन्होंने एक के बाद एक मुकाबले जीते और फाइनल तक पहुंच गईं. आखिरी मुकाबले में भी उन्होंने शानदार खेल दिखाया और जीत अपने नाम कर ली. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली. ट्रायल देखने वाले कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि हिम्मत और जज्बे की मिसाल थी. जिस खिलाड़ी का सपना कुछ मिनट पहले टूटता हुआ नजर आ रहा था, वही कुछ घंटों बाद विजेता बनकर सामने खड़ी थी.

गांव से निकलकर बड़े सपनों की ओर

रोहिणी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव से आती हैं. उनका परिवार साधारण जीवन जीता है और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया. कम उम्र में ही रोहिणी कई बड़े पदक जीत चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी उनकी अच्छी पकड़ है. अब उनकी नजर विश्व चैंपियनशिप पर है, जहां वह भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगी. रोहिणी की कहानी यह बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो 100 ग्राम जैसी छोटी बाधा भी किसी बड़े सपने को रोक नहीं सकती.