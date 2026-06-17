100 ग्राम वजन ने रोका रास्ता, तो कटवा लिए बाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट कटाया, विनेश फोगाट वाला झेला दर्द

ऐसे में उनके सामने प्रतियोगिता से बाहर होने का खतरा खड़ा हो गया. कई खिलाड़ी ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, लेकिन रोहिणी ने तुरंत रास्ता निकाल लिया. उन्होंने अपने कोच से कहा कि उनके बाल काट दिए जाएं. कुछ ही मिनटों में बाल छोटे कर दिए गए और दोबारा वजन जांच में वह तय सीमा के अंदर आ गईं. इसके बाद रोहिणी ने राहत की सांस ली और पूरा ध्यान अपने मुकाबलों पर लगाया.
मुश्किल को मौके में बदल दिया
वजन की परेशानी खत्म होने के बाद रोहिणी का आत्मविश्वास देखने लायक था. उन्होंने एक के बाद एक मुकाबले जीते और फाइनल तक पहुंच गईं. आखिरी मुकाबले में भी उन्होंने शानदार खेल दिखाया और जीत अपने नाम कर ली. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली. ट्रायल देखने वाले कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि हिम्मत और जज्बे की मिसाल थी. जिस खिलाड़ी का सपना कुछ मिनट पहले टूटता हुआ नजर आ रहा था, वही कुछ घंटों बाद विजेता बनकर सामने खड़ी थी.