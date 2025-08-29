Home > खेल > रोजर बिन्नी देंगे BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा! अब कौन संभालेगा भारतीय क्रिकेट की कमान?

रोजर बिन्नी देंगे BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा! अब कौन संभालेगा भारतीय क्रिकेट की कमान?

BCCI President:भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। खबर है कि बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। BCCI के नियम के मुताबिक 70 साल से ऊपर का कोई भी अधिकारी अपने पद पर कार्यरत नहीं रह सकता।

August 29, 2025

Roger Binny: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मैनेमेंट में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। खबर है कि बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। साल 2022 में सौरभ गांगुली ले बाद रोजर बिन्नी को बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। अब रोजर बिन्नी 70 साल के हो चुके हैं। ऐसे में वह जल्द ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। रोजर बिन्नी के बाद BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। खबर है कि राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में 27 अगस्त को बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इस दौरान ड्रीम 11 के हटने के बाद नए स्पॉन्सरशिप पर भी चर्चा हुई थी। 

क्या है BCCI अध्यक्ष के लिए नियम? (BCCI President)

BCCI के नियमानुसार कोई भी पदाधिकारी को 70 साल की उम्र के बाद उस पद पर नहीं रह सकता है। यानि इस नियम के अनुसार स्वतः वो मौजूदा पद से अयोग्य हो जाता है।  खबरों के मुताबिक, राजीव शुक्ला कुछ महीनों के लिए कार्यभार संभालेंगे। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक वह कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। राजीव शुक्ला 2020 से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद पर हैं।

रोजर बिन्नी ने 1983 में वनडे विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। रोजर बिन्नी  2022 में सौरभ गांगुली की जगह बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे । सौरभ गांगुली 2019 से 2022 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। बिन्नी बीसीसीआई की कमान संभालने वाले तीसरे पूर्व क्रिकेटर हैं।

अब अगला कदम क्या होगा? (BCCI President Election)

राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम के लागू होने के बावजूद, बीसीसीआई अगले महीने अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और चुनाव आयोजित करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कानून अभी तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। खबरों के अनुसार, इस कानून को लागू होने में चार से पांच महीने और लग सकते हैं। इसलिए, आगामी चुनावों को स्थगित नहीं किया जा सकता।

बीसीसीआई सर्वोच्च न्यायालय की लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद तैयार किए गए संविधान के तहत काम करता है। नया कानून लागू होने तक बीसीसीआई और उसके राज्य संघों, दोनों को इसी ढांचे का पालन करना होगा। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव अगली सूचना तक मौजूदा संविधान के तहत ही होंगे।

