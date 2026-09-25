‘दम तो वहां की पिच पर…’ वैभव सूर्यवंशी की असली परीक्षा न्यूजीलैंड में, पूर्व क्रिकेटर ने किया चैलेंज

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वॉल्टर की नजर भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होने वाली है. इसी सीरीज को लेकर वॉल्टर ने वैभव के खेल पर अपनी दिलचस्पी जाहिर की है. भारतीय क्रिकेट में कम उम्र में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव के लिए न्यूजीलैंड का दौरा एक अलग तरह की चुनौती हो सकता है. खासतौर पर वहां की पिचों पर मिलने वाली तेजी और उछाल उनके बल्लेबाजी टैलेंट की अच्छी परीक्षा ले सकती है.

वैभव ने बहुत कम समय में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल के जरिए अपनी पहचान बनाई है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण उन्होंने काफी ध्यान खींचा और इसके बाद भारतीय टी20 टीम में भी जगह बनाई. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया था. हालांकि, इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और जापान के खिलाफ मुकाबले में उन्हें अंतिम एकादश में खेलने का मौका नहीं मिला. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनकी वापसी को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं.

परिस्थितियां चुनौती लाएंगी

वॉल्टर के लिए वैभव की बल्लेबाजी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आईपीएल में वह दुनिया के कई अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर रन बनाते नजर आए हैं. लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थितियां उनके लिए नई चुनौती लेकर आएंगी. वहां गेंद में अतिरिक्त उछाल और तेज गति देखने को मिल सकती है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वैभव अपनी आक्रामक शैली को ऐसी परिस्थितियों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं. उन्हें मौका मिलने पर उनकी तकनीक के साथ-साथ दबाव में फैसले लेने की क्षमता पर भी नजर रहेगी.

6 पारियों में बना चुके 193 रन

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में वैभव अब तक छह पारियों में 193 रन बना चुके हैं. उनके नाम दो अर्धशतक हैं और इस फॉर्मेट में उनका सबसे बड़ा स्कोर 81 रन है. न्यूजीलैंड दौरे पर उन्हें अगर प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए एक अहम अनुभव होगा. तेज और उछाल भरी परिस्थितियों में प्रदर्शन करके वह अपनी बल्लेबाजी की एक और तस्वीर पेश कर सकते हैं. वहीं, न्यूजीलैंड टीम भी इस युवा भारतीय बल्लेबाज के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करने पर ध्यान देगी.