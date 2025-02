India vs Pakistan: रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हाइप्रोफाइल मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी-2025 में भारत ने लगातार दूसरी जीत हासिल की। मैच के दौरान पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान कुछ ऐसा करते हुए दिखे, जिसके बाद वो ट्रोल होने लगे। इतना ही नहीं भारत के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी।

Maulana Rizwan doing his thing.. but Suresh Raina didn’t hesitate! 😂 pic.twitter.com/1QCj5yY7E9

— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 23, 2025