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‘आखिरकार कंधे की हुई जीत…’, वैभव सूर्यवंशी के कप्तान ने कराई सर्जरी, बताया कब करेंगे वापसी?

Riyan Parag Surgery: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने अभी अपने कंधे की सर्जरी करवाई है, जिसके बाद उन्होंने अपडेट शेयर किया है. रियान पराग ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 11, 2026 4:27:30 PM IST

भारतीय बल्लेबाज रियान पराग ने कंधे की सर्जरी कराई.
भारतीय बल्लेबाज रियान पराग ने कंधे की सर्जरी कराई.


Riyan Parag Surgery: भारत के स्टार बल्लेबाज रियान पराग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रियान पराग के कंधे की सर्जरी हो गई है, जो कामयाब रही. उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. रियान पराग (Riyan Parag) लंबे समय से कंधे की समस्या से जूझ रहे थे. इसके चलते उन्हें साल 2024 में इंटरनेशनल डेब्यू के बाद भी टीम इंडिया से दूर रहना पड़ा. इसके बावजूद रियान पराग आईपीएल में खेलते रहे.

आईपीएल 2026 के दौरान भी रियान पराग को इंजरी से परेशान दिखाई दिए. इसके चलते वह कुछ मैचों के लिए बाहर भी बैठे थे. इसी वजह से रियान पराग को श्रीलंका में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज 2026 से भी बाहर कर दिया गया. अब रियान पराग ने अपने कंधे की सर्जरी कराकर अपडेट शेयर किया है.

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रियान पराग ने क्या लिखा?

रियान पराग ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं. रियान पराग ने लिखा, ‘आखिरकार कंधे की ही जीत हुई. जो लोग पूछ रहे थे, उन्हें बता दूं कि सर्जरी हो गई है और सब ठीक रहा. पिछले दो सालों ने मेरी ऐसी परीक्षा ली है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी. कुछ दिन अच्छे रहे, कुछ दिन निराशाजनक, और कुछ दिन ऐसे भी थे जब सिर्फ एक गेम पूरा करना ही एक चुनौती थी. लेकिन मैं इसे किसी और तरह से नहीं चाहता था. अब एक अलग चुनौती सामने है. रिकवरी, रिहैब और सब्र.’ रियान पराग ने आगे लिखा, ‘मैं जल्द ही उस काम पर वापस लौटूंगा जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं. आपसे जल्द ही मुलाकात होगी.’

सर्जरी के बाद कहां जाएंगे पराग?

रियान पराग ने सर्जरी के बाद जल्द ही मैदान पर फिर से उतरने की इच्छा जाहिर की है. हालांकि मैदान पर वापसी करने से पहले रियान पराग बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे. वहां पर वह अपनी फिटनेस साबित करेंगे, जिसके बाद उन्हें टेस्ट पास करना होगा. इस दौरान वह रिहैब से गुजरेंगे. इसके बाद ही वह मैदान पर वापसी कर पाएंगे. बता दें कि रियान पराग ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कमान संभाली. पराग की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफायर-2 तक का सफर तय किया, लेकिन गुजरात टाइटंस हार के बाद उनकी टीम बाहर हो गई.

IPL 2026 में पराग का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में कप्तान रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स के लिए कुल 14 मैच खेले. उन्होंने हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण दो मैच मिस कर दिए. इसके बावजूद उन्होंने 14 पारियों में 23.69 की औसत से 308 रन बनाए.

Tags: riyan parag
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