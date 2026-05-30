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पहले डांटा फिर वैभव सूर्यवंशी को लेकर रियान पराग ने क्या कहा? सुन चौड़ा हो जाएगा हर बिहारी का सीना

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 में 47 गेंदों में 204.25 के स्ट्राइक रेट से 96 रन बनाए. हालांकि आउट होने के बाद जब वह डगआउट में लौटे तो जो सीन सामने आया उसने सभी को चौंका दिया.

By: Divyanshi Singh | Published: May 30, 2026 1:43:12 PM IST

भव सूर्यवंशी को डांटने वाले रियान पराग हुए इमोशनल
भव सूर्यवंशी को डांटने वाले रियान पराग हुए इमोशनल


Vaibhav Sooryavanshi: गुजरात टाइटन्स ने IPL 2026 के क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच के दौरान, रियान पराग और वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. यह वीडियो वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के ठीक बाद का है. वीडियो में, रियान पराग वैभव को डांटते हुए दिख रहे हैं. मैच के दौरान रियान ने वैभव से क्या कहा, यह पता नहीं चला है. हालांकि, जब मैच खत्म हुआ, तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अपने 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के लिए इमोशनल दिखे. मैच के बाद उन्होंने वैभव के बारे में जो कहा, उससे उनके इमोशन साफ ​​दिख रहे थे.

रियान पराग ने क्या कहा?

रियान पराग ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वैभव ने इस सीजन में जो हासिल किया है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. एक तरीका है कि बाहर जाकर बिना सोचे-समझे बल्ला घुमाओ और खूब रन बनाओ. लेकिन वैभव ने जिस तरह से बैटिंग की, उसने बिना सोचे-समझे बैट नहीं घुमाया. बल्कि, वह सिचुएशन के हिसाब से खेला. उसने टीम की ज़रूरतों को ध्यान में रखा. उसने टीम को जिताने में मदद करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था. मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उसने यह किया, और मुझे उम्मीद है कि मैं उसे भविष्य में भी ऐसे ही खेलते हुए देखूंगा.

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रियान पराग ने उम्मीद जताई कि वैभव सूर्यवंशी देश के लिए खेलते रहेंगे और राजस्थान रॉयल्स को उनका दूसरा टाइटल जिताने में मदद करेंगे.

रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी को कब डांटा?

वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 में 47 गेंदों में 204.25 के स्ट्राइक रेट से 96 रन बनाए. हालांकि आउट होने के बाद जब वह डगआउट में लौटे तो जो सीन सामने आया उसने सभी को चौंका दिया. रियान पराग जो मैच के बाद वैभव की तारीफ कर रहे थे अब उनके पास जाकर उन्हें डांटते हुए दिख रहे हैं जैसा कि वायरल वीडियो में पराग और सूर्यवंशी के एक्सप्रेशन से साफ है.

वैभव सूर्यवंशी भी ऑरेंज कैप की रेस में आगे

वैभव सूर्यवंशी के 96 रन की मदद से राजस्थान 214 रन के स्कोर तक पहुंचा. हालांकि, गुजरात टाइटन्स ने 19वें ओवर में 215 रन का टारगेट हासिल कर लिया. क्वालिफायर 2 में 96 रन बनाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ऑरेंज कैप बरकरार रखी. उनके अब 16 मैचों में 776 रन हो गए हैं.

Tags: IPL 2026Vaibhav Sooryavanshi
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