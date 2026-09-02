Ritika vs Sakshi: रोहित शर्मा या MS धोनी… कमाई के मामले में किसकी पत्नी सबसे आगे? कितनी है नेटवर्थ

Ritika vs Sakshi Net Worth: क्रिकेट जगत में रोहित शर्मा और एमएस धोनी की जोड़ी काफी मशहूर है. ये दोनों खिलाड़ी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. वे खुद से करोड़ों की कमाई करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां भी हर महीने मोटी कमाई करती हैं. एक तरफ रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह हैं, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं. वहीं, दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी बिजनेस और प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं. हालांकि फैंस के मन में सवाल रहता है कि आखिर इन दिनों में सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है? ऐसे में आइए जानते हैं दोनों की नेटवर्थ कितनी है.

कितना कमाती हैं रोहित शर्मा की पत्नी?

पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पत्नी रितिका सजदेह भी करोड़ों की मालकिन हैं. वह कमाई के मामले में किसी मॉडल से कम नहीं हैं. दरअसल, रितिका सजदेह स्पोर्ट्स मैनेजर हैं. रोहित शर्मा से शादी करने से पहले से ही रितिका सजदेह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी से जुड़कर काम कर रही हैं. मौजूदा समय में उनकी कुल नेटवर्थ 10 से 15 करोड़ रुपये के आसपास है.

धोनी की वाइफ साक्षी की नेटवर्थ

भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की वाइफ साक्षी भी सालाना करोड़ों की कमाई करती हैं. वह सुंदरता के अलावा कमाई के मामले में भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. साक्षी धोनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं. इसके अलावा रियल एस्टेट फर्म कंपनी में भी उन्होंने भारी निवेश किया है. मौजूदा समय में साक्षी धोनी की कुल नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये के आसपास है.

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अभी क्या कर रहे धोनी और रोहित?

रोहित शर्मा और एमएस धोनी मौजूदा समय में क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं. एमएस धोनी कई सालों पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. वे अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन पिछले सीजन वह एक भी मैच नहीं खेले थे. वहीं, रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. फिलहाल वे भारत के लिए वनडे मैच खेलते हैं. आखिरी बार उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स में वनडे मैच खेला था, जिसमें शानदार शतक लगाकर इतिहास रचा था.