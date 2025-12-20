Home > खेल > अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन

अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन

U19 Asia Cup 2025: भारतीय टीम अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई है. भारत ने दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया. बारिश के कारण मैच समय पर शुरू नहीं हो सका और आखिरकार इसे 20 ओवर प्रति टीम कर दिया गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 20, 2025 6:41:55 PM IST

U19 Asia Cup 2025
U19 Asia Cup 2025


U19 Asia Cup 2025: भारतीय टीम अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई है. भारत ने दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया. बारिश के कारण मैच समय पर शुरू नहीं हो सका और आखिरकार इसे 20 ओवर प्रति टीम कर दिया गया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाए. भारतीय टीम के दोनों ओपनर, वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. इसके बावजूद टीम ने सिर्फ दो विकेट खोकर 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया है. दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया है. अब फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे.

You Might Be Interested In

श्रीलंकाई बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा

भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया है. ओपनर दुलनिथ सिगेरा ने 7 गेंदों पर सिर्फ एक रन बनाया है. विरान चामुदिथा ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. कविजा गमागे सिर्फ 2 रन बनाकर रन आउट हो गए. 28 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद कप्तान विमथ दिन्सागे और चमिका हीनातिगाला ने पारी को संभाला है. हालांकि दोनों में से कोई भी खुलकर नहीं खेल पाया है. विमथ 34 रन बनाकर कनिष्क चौहान की गेंद पर आउट हो गए.

84 रन पर छह विकेट गिर गए. श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी साझेदारी सातवें विकेट के लिए हुई. चमिका हीनातिगाला का साथ सेथमिका सेनेविरत्ने ने दिया है. दोनों ने 52 रन की साझेदारी की और भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया है. हीनातिगाला ने श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 42 रन बनाए है. भारत के लिए हेनिल पटेल और कनिष्क चौहान ने दो-दो विकेट लिए है.

You Might Be Interested In

विहान और जॉर्ज ने अर्धशतक लगाए

भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही. कप्तान आयुष म्हात्रे दूसरे ओवर में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और 9 रन बनाकर आउट हो गए. 25 रन पर दो विकेट गिरने के बाद, विहान मल्होत्रा ​​और जॉर्ज ने पारी को संभाला है. दोनों बल्लेबाजों ने मौका मिलने पर अपने स्ट्रोक खेले और श्रीलंका को कोई मौका नहीं दिया है. विहान ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, और जॉर्ज ने भी 44 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया. जॉर्ज ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई. मल्होत्रा ​​ने 45 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए है. मल्होत्रा, जिन्हें हाल ही में IPL मिनी-ऑक्शन में RCB ने खरीदा था, ने कुछ शानदार शॉट खेले है. उन्हें जॉर्ज का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 49 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए.

You Might Be Interested In
Tags: Aaron Georgeind u19 vs sl u19 highlightsu19 asia cup 2025Vihaan Malhotra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन
अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन
अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन
अंडर-19 एशिया कप में उभरते सितारे! एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने दिखाया धमाकेदार प्रदर्शन