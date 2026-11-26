Viral Video: भारत-न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) खूब सुर्खियों में हैं. ऋषभ पंत ने क्राइस्टचर्च टेस्ट से पहले एक लोकल क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया. इस मैच में उन्होंने सिर्फ 21 गेंद पर अर्धशतक भी लगाया. इस दौरान उनका नाम भी बदल गया. दरअसल, वह बुधवार को हैगले पार्क में द चूजन वन्स के खिलाफ लास्ट मैन स्टैंड्स मैच के लिए ओपन हाउस स्विंगर्स की टीम में शामिल हुए. इस दौरान स्कोरकार्ड पर ऋषभ पंत का नाम ‘स्टैन-स्टैन’ लिखा हुआ था. उन्होंने इस लोकल मैच में सिर्फ 21 गेंद पर 54 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने कुछ शानदार छक्के भी लगाए. शुक्रवार को दूसरे टेस्ट में उतरने से पहले ऋषभ पंत जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए. उन्होंने पहले टेस्ट में शानदार शतक भी लगाया था.

ऋषभ पंत ने क्यों खेला लोकल मैच?

दरअसल, ऋषभ पंत बुधवार (25 नवंबर) को क्राइस्टचर्च के सेंट्रल इलाके में इलेक्ट्रिक बाइक पर घूम रहे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात ओपन हाउस स्विंगर्स टीम के खिलाड़ी मोहम्मद सफी से हुई. सफी ने ऋषभ पंत को देखते ही पहचान लिया. सफी की टीम में एक खिलाड़ी कम था. ऐसे में उन्होंने ऋषभ पंत से पूछा कि क्या वह उनकी टीम के लिए खेलना चाहेंगे. इस पर पंत ने तुरंत हां कर दिया और सफी की टीम के लिए मैच खेलने पहुंच गए. वह ओपन हाउस स्विंगर्स के लिए ‘स्टैन-स्टैन’ नाम से खेलते दिखाई दिए.

Open House Swingers were a player short for their match in Christchurch. Then a mystery player scored 50 in 21 balls on his debut and finished with 72 runs off 26 balls. https://t.co/92SPM75b2g — RP17 Gang™ (@RP17Gang) November 25, 2026

सफी ने किया खुलासा

ओपन हाउस स्विंगर्स के प्लेयर मोहम्मद सफी ने न्यूजीलैंड हेराल्ड से बातचीत करते हुए इसके बारे में बताया. सफी ने बताया कि उन्होंने पंत को एक इलेक्ट्रिक बाइक पर घूमते देखा. सफी ने कहा कि मैं गया और उन्हें रोका, और हमने बात करना शुरू किया, कुछ तस्वीरें लीं, और मैंने उनसे पूछा, क्या आप हमारे लिए क्रिकेट खेलना चाहेंगे? इस पर पंत ने कहा कि ठीक है, मैं आकर खेलता हूं. इसके बाद ऋषभ पंत पैड पहनकर बल्लेबाजी करने चले गए और कई छक्के लगाए.

शुक्रवार से होगा दूसरा टेस्ट

भारतीय टीम शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला 27 नवंबर से शुरू होगा, जो क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में ऋषभ पंत भारत के लिए काफी अहम साबित होंगे. पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने वेलिंगटन टेस्ट में भी शतक लगाया था. हालांकि वह मैच ड्रॉ रहा था.