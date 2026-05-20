RR vs LSG: शर्मनाक! हार के जख्म नहीं झेल पाए ऋषभ पंत, इयान बिशप के सामने लाइव TV पर दी गाली

Rishabh Pant Statement: राजस्थान रॉयल्स से करारी हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में निराशा फैल गई है. खासकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत टीम की हार से काफी नाराज दिखाई दिए. लखनऊ को राजस्थान के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. मैच खत्म होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इंटरव्यू के लिए आए. इस दौरान पंत के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी. ऋषभ पंत ने कहा कि उनकी टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन आखिरी के ओवरों में तेजी से रन नहीं बना पाई.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. टीम की इस करारी हार से ऋषभ पंत काफी नाराज थे, जिसके चलते इंटरव्यू के दौरान वह अपना आपा खो बैठे. मैच के बाद कमेंटेटर से बातचीत करते हुए पंत ने अपशब्द का इस्तेमाल किया.

ऋषभ पंत ने किसे दी गाली?

मैच खत्म होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत और दिग्गज कमेंटेटर इयान बिशप के बीच बातचीत हुई. इस दौरान पंत ने लाइव टीवी पर गाली दे दी. दरअसल, मैच को लेकर बात करते हुए पंत ने कहा, ‘मिडिल ओवर्स में आखिरी ओवर जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने फेंका, वो बेहतरीन था. हम वहां 10 रन और बना सकते थे, लेकिन आखिरी ओवर में ऐसा हो नहीं पाया.’ ऋषभ पंत ने आगे कहा कि यह पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी और यहां गेंदबाजी करना मुश्किल था.

पंत ने माना कि इस मुकाबले में अनुभव की जरूरत थी, जिसकी कमी उनकी टीम में खली. अनुभव से ही आप हाई-प्रेशर वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन करते है, मुझे अपनी टीम पर नाज है. चीजें हमारे अनुसार नहीं रहीं और ये बात हर कोई जानता है.’ पंत ने आगे अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये सच्चाई को नहीं बदल देता, कि हम एक अच्छी टीम हैं.’

🚨 Rishabh Pant is a very shameless cricketer, even after getting humbled by Rajsthan Royals, he is behaving arrogant and used bad words in post match presentation, Ion Bishnop had to apologized for that. This is very immature behaviour by Pantpic.twitter.com/xLlLmOL2F3 — Soman. (@Shreyasian96) May 19, 2026

पंत का वीडियो वायरल

ऋषभ पंत के इंटरव्यू का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर पंत को ट्रोल भी कर रहे हैं. इतना ही नहीं, लाइव टीवी पर अपशब्द कहने के लिए ऋषभ पंत के खिलाफ एक्शन की भी मांग की जा रही है.

कैसा रहा मैच?

मैच की बात करें, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 220 रन बनाए थे. लखनऊ की ओर से सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने 96 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि जोश इंग्लिश ने 60 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने 38 गेंदों पर 93 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने नाबाद 53 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 43 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से मैच जीत लिया.

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