पहले KL राहुल, अब ऋषभ पंत… संजीव गोयनका की टीम में क्यों नहीं टिक रहे कप्तान? कहां हो रही चूक

Rishabh Pant-Sanjiv Goenka Controversy: भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है. फ्रेंचाइजी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट शेयर इसकी जानकारी दी. पोस्ट में कहा गया कि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने खुद टीम मैनेजमेंट से कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया था. पंत के ऐसे अचानक कप्तानी छोड़ने से फैंस के मन में सवाल है कि क्या उन्होंने दबाव में आकर फैसला लिया है या फिर खुद की मर्जी से कप्तानी छोड़ी है.

दरअसल, IPL 2026 के दौरान ऋषभ पंत और संजीव गोयनका के बीच विवाद की खबरें सामने आई थीं. ऐसे में फैंस को शक है कि संजीव गोयनका ने खराब प्रदर्शन की वजह ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाया है. अभी तक ऋषभ पंत की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है.

संजीव गोयनका का पंत से विवाद

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत से ही निराशाजनक प्रदर्शन किया. साथ की पंत के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे थे. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका साफ तौर पर ऋषभ पंत ने नाखुश दिखाई दे रहे थे. जब 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ को 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, तो संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) काफी नाराज दिखाई दिए.

उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह पंत से काफी आक्रामक अंदाज में बात करते दिखाई दे रहे थे. इस दौरान LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर भी वहां पर मौजूद थे. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई थी. हालांकि बाद में फ्रेंचाइजी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिखाया था कि पंत और संजीव गोयनका के बीच सबकुछ ठीक है.

Sanjiv Goenka now publicly scolding Rishabh Pant too? First KL Rahul, now Pant 💔 Boss, if you have concerns, keep them in the dressing room, not on global TV. This isn’t passion, it’s a pure power show. Respect the players who are giving everything on the field. pic.twitter.com/xP3ZWLx90t — Being Political (@BeingPolitical1) April 1, 2026

राहुल के साथ भी हुआ था ऐसा

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम साल 2022 में आई थी. शुरुआती 3 सीजन में केएल राहुल (KL Rahul) ने लखनऊ की कमान संभाली थी. IPL 2024 में केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच भी बड़ा विवाद हुआ था. संजीव गोयनका बीच मैदान में केएल राहुल को डांटते नजर आए थे. उस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई थी. फिर अगले सीजन से पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को रिलीज कर दिया था. फिर केएल राहुल को ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया. फिलहाल वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं. अब ऐसा ही ऋषभ पंत के साथ हुआ है. ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत की कप्तानी छीनी है.