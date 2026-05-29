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पहले KL राहुल, अब ऋषभ पंत… संजीव गोयनका की टीम में क्यों नहीं टिक रहे कप्तान? कहां हो रही चूक

Pant-Goenka Controversy: IPL 2026 ऋषभ पंत के लिए भुला देने वाला सीजन रहा है. पंत की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन लीग स्टेज में आखिरी पायदान पर फिनिश किया.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 29, 2026 6:24:41 PM IST

क्या संजीव गोयनका ने छीनी ऋषभ पंत की कप्तानी?
क्या संजीव गोयनका ने छीनी ऋषभ पंत की कप्तानी?


Rishabh Pant-Sanjiv Goenka Controversy: भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है. फ्रेंचाइजी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट शेयर इसकी जानकारी दी. पोस्ट में कहा गया कि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने खुद टीम मैनेजमेंट से कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया था. पंत के ऐसे अचानक कप्तानी छोड़ने से फैंस के मन में सवाल है कि क्या उन्होंने दबाव में आकर फैसला लिया है या फिर खुद की मर्जी से कप्तानी छोड़ी है.

दरअसल, IPL 2026 के दौरान ऋषभ पंत और संजीव गोयनका के बीच विवाद की खबरें सामने आई थीं. ऐसे में फैंस को शक है कि संजीव गोयनका ने खराब प्रदर्शन की वजह ऋषभ पंत को कप्तानी से हटाया है. अभी तक ऋषभ पंत की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है.

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संजीव गोयनका का पंत से विवाद

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआत से ही निराशाजनक प्रदर्शन किया. साथ की पंत के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे थे. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका साफ तौर पर ऋषभ पंत ने नाखुश दिखाई दे रहे थे. जब 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ को 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, तो संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) काफी नाराज दिखाई दिए.

उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह पंत से काफी आक्रामक अंदाज में बात करते दिखाई दे रहे थे. इस दौरान LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर भी वहां पर मौजूद थे. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई थी. हालांकि बाद में फ्रेंचाइजी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिखाया था कि पंत और संजीव गोयनका के बीच सबकुछ ठीक है.

राहुल के साथ भी हुआ था ऐसा

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम साल 2022 में आई थी. शुरुआती 3 सीजन में केएल राहुल (KL Rahul) ने लखनऊ की कमान संभाली थी. IPL 2024 में केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच भी बड़ा विवाद हुआ था. संजीव गोयनका बीच मैदान में केएल राहुल को डांटते नजर आए थे. उस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई थी. फिर अगले सीजन से पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को रिलीज कर दिया था. फिर केएल राहुल को ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया. फिलहाल वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं. अब ऐसा ही ऋषभ पंत के साथ हुआ है. ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत की कप्तानी छीनी है.

Tags: IPL 2026KL Rahulrishabh pantSanjiv Goenka
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