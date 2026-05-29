Rishabh Pant Resign: ऋषभ पंत ने खुद छोड़ी LSG की कप्तानी या टीम ने हटाया? पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान

Rishabh Pant: IPL 2026 सीज़न खत्म होने से पहले ही एक कैप्टन की कुर्बानी हो गई है. इस सीज़न की सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत ने इस्तीफा दे दिया है. लखनऊ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसकी पुष्टि की. पंत की कैप्टनसी में लखनऊ IPL 2026 में 10वें नंबर पर रही थी. इस सीज़न में भी पंत का परफॉर्मेंस खराब रहा था, और उन पर लगातार प्रेशर था. इसी वजह से, सीज़न के बीच में अफवाहें फैलने लगीं कि पंत को कैप्टनसी से हटाया जा सकता है. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंत ने यह फैसला खुद लिया, या टीम के मालिकों और मैनेजमेंट ने ऐसा कदम उठाया.

LSG ने क्या कहा?

शुक्रवार, 29 मई को, गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दूसरे क्वालीफायर का इंतजार करने से ठीक पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर पंत के कैप्टनसी से इस्तीफे की घोषणा की. LSG के एक सोशल मीडिया पोस्ट में टीम के डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट, टॉम मूडी के एक बयान में कहा गया, “लखनऊ सुपर जायंट्स ऑफिशियली यह अनाउंस करना चाहते हैं कि ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ने की इच्छा जताई है, जिसे फ्रेंचाइजी ने तुरंत मान लिया है.”

मूडी ने अपने बयान में आगे कहा कि ऋषभ ने खुद इस फैसले के साथ फ्रेंचाइजी से बात की थी, जिसे सम्मान के साथ मान लिया गया. उन्होंने पंत को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे फैसले कभी आसान नहीं होते. मूडी ने अगले सीज़न से पहले टीम को फिर से बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि टीम का अगला कप्तान कौन होगा.

कप्तानी से इस्तीफा दिया या उन्हें हटा दिया गया?

हालांकि, इस फैसले से सवाल उठते हैं कि क्या पंत ने सच में कप्तानी से इस्तीफा दिया था या उन्हें मैनेजमेंट ने हटाया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि LSG से बाहर निकलने के तुरंत बाद, टॉम मूडी ने एक बयान जारी किया था जिसमें लीडरशिप में बदलाव का इशारा किया गया था. मूडी ने टीम के आखिरी मैच के बाद कहा था कि शायद कप्तानी के दबाव ने पंत के परफॉर्मेंस पर असर डाला था. उन्होंने यह भी कहा कि टीम इन सभी मुद्दों पर ध्यान देगी और उन पर चर्चा करेगी. इसलिए, अगर पंत का खुद का इस्तीफा पूरी तरह से मंज़ूर नहीं है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी.

LSG में कप्तान पंत का प्रदर्शन

LSG में पंत के सफर की बात करें तो यह नवंबर 2024 में शुरू हुआ जब लखनऊ ने उन्हें मेगा ऑक्शन में ₹27 करोड़ में खरीदा. इससे पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए. पंत को टीम का कप्तान भी बनाया गया. हालांकि, उनकी कप्तानी में लखनऊ दोनों सीज़न में प्लेऑफ़ तक नहीं पहुंच पाया. IPL 2025 में, लखनऊ ने 14 में से सिर्फ़ 6 मैच जीते और सातवें स्थान पर रहा. 2026 में, टीम ने 14 में से सिर्फ़ 4 मैच जीते और 10वें स्थान पर रही.

इस दौरान पंत का अपना बैटिंग प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. लखनऊ के कप्तान के तौर पर अपने पहले सीज़न में, उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ़ 269 रन बनाए. उन्होंने सेंचुरी तो बनाई, लेकिन यह टीम के आखिरी मैच में आई, जब वे पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके थे. हालांकि, टीम वह मैच भी हार गई. मौजूदा सीजन में, पंत ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन फिर भी 14 मैचों में सिर्फ 312 रन ही बना पाए, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है.