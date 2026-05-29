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ऋषभ पंत ने छोड़ी कप्तानी, अब कौन बनेगा LSG का नया बॉस? रेस में ये 4 नाम आगे

LSG Captaincy Race: ऋषभ पंत के कप्तान के पद से इस्तीफा देने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को नए कप्तान की तलाश है. फिलहाल कप्तानी के रेस में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जो अगले सीजन LSG की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 29, 2026 6:55:38 PM IST

ऋषभ पंत के बाद कौन बनेगा LSG का कप्तान?
ऋषभ पंत के बाद कौन बनेगा LSG का कप्तान?


LSG Captaincy Race: IPL 2026 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से अनुरोध किया कि वह टीम की कमान नहीं संभाल पाएंगे. फ्रेंचाइजी ने पंत की बात मानकर उन्हें कप्तानी के पद से हटा दिया है. बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. अब IPL 2027 में ऋषभ पंत LSG की कप्तानी करते नहीं दिखाई देंगे. अब फैंस के मन में सवाल है कि अगले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान किसके हाथों में होगी. ऐसे में हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो IPL 2027 में लखनऊ की कप्तानी करते दिखाई दे सकते हैं.

मिचेल मार्श

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल मार्श LSG की कप्तानी के लिए रेस में सबसे आगे हैं. मिचेल मार्श ने आईपीएल 2026 में भी शानदार प्रदर्शन किया था. मार्श ने इस सीजन 13 मैचों में 163.18 के स्ट्राइक रेट के साथ 563 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक और 1 शतक शामिल रहे. वह व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की भी कप्तानी करते हैं. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मैनेजमेंट मार्श को उनके कप्तानी अनुभव के आधार पर कमान सौंप सकती है.

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एडन मार्करम

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम भी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करने के प्रबल दावेदार हैं. एडन मार्करम को इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी करने का काफी अच्छा अनुभव है. साथ ही वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी भी कर चुके हैं. ऐसे में वह भी कप्तान की जिम्मेदारी के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: पहले KL राहुल, अब ऋषभ पंत… संजीव गोयनका की टीम में क्यों नहीं टिक रहे कप्तान? कहां हो रही चूक

आयुष बदोनी

अगर LSG किसी भारतीय खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहती है, तो उस रेस में आयुष बदोनी सबसे आगे हैं. आयुष बदोनी लंबे समय से लखनऊ के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं. साथ ही आयुष बदोनी को घरेलू क्रिकेट में कप्तानी करने का भी अनुभव है. आयुष बदोनी अभी युवा क्रिकेटर हैं, जो अगले कई सालों तक लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान संभाल सकते हैं.

निकोलस पूरन

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन भी कप्तानी के दावेदार हैं. हालांकि IPL 2026 में निकोलस पूरन का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, लेकिन उनके पास अकेले के दम पर मैच जिताने की काबिलियत है. IPL 2025 में निकोलस पूरन ने शानदार प्रदर्शन किया था. पूरन के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करने की भी अनुभव है.

Tags: Ayush BadoniLucknow Super Giantsmitchell marshrishabh pant
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